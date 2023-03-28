En kritik 90 dakika

EURO 2024 elemelerine Erivan’da kötü bir futbol ama iyi bir skorla başladık. Kötü oynarken kazanmak çok değerli. Ermenistan, maçı kaybetmesine rağmen bize bütün defolarımızı gösterdi. Her şeyden önce savunma hattımızda sıkıntı var. Geriden oyun kuramıyoruz. Kurmaya çalışırken top kayıpları, pas hataları yapıyoruz. Bunlar da gol pozisyonu olarak kalemize dönüyor.

Takımda organizasyon sıkıntısı var. Oyunu ne kanatlara açabiliyoruz, ne ortaya yığabiliyoruz. Hakan’ın biraz daha serbest oynaması veya Arda Güler’in 11’de sahaya çıkması pas dağıtımı ve bloklar arası bağlantı anlamında Ay-Yıldızlı ekibimizi rahatlatır.

Ermenistan’ı yendik ama Enes’in akıl dolu pası olmasa o maç berabere bitebilirdi. Stefan Kuntz ve ekibi tüm eksikleri tespit etmiştir. Çünkü bugünkü rakibimiz Hırvatistan, Ermenistan’daki gibi bir Türkiye’yi sahada bulursa tüm hatalarını tek tek cezalandırır.

Hırvatlar gruplara iç sahadaki Galler beraberliğiyle başladı. Bu maçtaki 11’le Dünya Kupası’nda Arjantin’le oynanan yarı final maçındaki 11’i neredeyse aynı. Stoperde Lovren’in yerine Sutalo, hücum hattında Pasalic’in yerine Livaja görev yapmış.

Orta alanda Kovacic, Brozovic, Modric üçgeni, Hırvatistan’nın en güçlü yanı.

Eleme gruplarında formul nettir: İç saha maçlarını kazan, deplasmandan mümkün olduğunca puan getir. Konuşmak için çok erken ama bence grubun en kritik maçını oynayacağız. Hırvatistan’ı yenmemiz halinde rakibimizle aramızdaki puan farkını 5’e çıkaracak olmak Almanya 2024 yolunda büyük avantaj sağlar.