DHA- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, yurt dışından kaçak getirilen klasik otomobillerin şasi numaraları değiştirilerek satıldığı iddiasıyla 6 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınırken motor ve şasi numaraları değiştirilen 61 klasik otomobile el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu, şüphelilerin koleksiyonluk ve antika değeri taşıyan otomobilleri konteynerlere yükleyip gümrük evrakında “hurda demir” olarak göstererek Türkiye'ye getirdikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında bu yöntemle 61 aracın yurda sokulduğu ve yaklaşık 500 milyon liralık haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

USULSÜZ RAPORLARLA TESCİL İDDİASI

Soruşturmadaki tespitlere göre, kaçak getirilen klasik otomobillerin şasi numaraları, Türkiye'de tescilli ve atıl durumdaki daha düşük modelli araçların şasi numaralarıyla değiştirildi.

Şüphelilerin, işlemleri yasal göstermek için Makina Mühendisleri Odası Başkanlığında görevli bazı mühendislerden usulsüz raporlar aldıkları, bu raporları noterlere sunarak sahte tescil belgeleri çıkardıkları ve araçları piyasaya sürerek vatandaşları dolandırdıkları ileri sürüldü.

İstanbul, Batman, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Sakarya'daki eş zamanlı operasyonlar; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlamaları kapsamında yapıldı. Bir şüphelinin adresinde 97 fişek ele geçirildi.

“HİÇBİR SAHTEKÂRLIK İSTANBUL POLİSİNİN DİKKATİNDEN KAÇMAYACAKTIR”

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek el konulan antika araçları inceledi.

Yıldız, operasyonla ilgili açıklamasında, “Şunu ifade etmek istiyorum; halkımız şunu iyi bilsin ki hiçbir sahtekârlık İstanbul polisinin dikkatinden kaçmayacaktır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak milletimizin emrinde suçla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.