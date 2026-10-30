Enflasyon zammının yanı sıra şu seçenekler var: 1- Seyyanen zam yapılması. 2- Enflasyon artışının üzerine ek bir refah payı eklenmesi. 3- Genel kapsamlı iyileştirmeler yapılması...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası emekli aylıklarına verdiği iyileştirme mesajı, kulisleri hareketlendirdi. Yıl sonuna kadar Meclis’e sunulması beklenen yeni düzenlemede; kök maaşlara kademeli zam, yüzde 10 ila 20 arasında refah payı ve geniş kapsamlı sosyal destek paketleri öne çıkıyor.

23 bin 552 TL seviyesinde kalan en düşük emekli aylığının yıl başında ne kadar olacağı merak konusu olurken, ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı iddia edilen 4 farklı zam senaryosu netleşmeye başladı.

İşte o senaryo: Enflasyon farkı. Ocak ayında yalnızca yüzde 10 zam yapılması durumunda aylıklar 25 bin 907 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

1.Seyyanen zam. Taban aylıklara örneğin 3 bin TL seyyanen artış uygulanması halinde, mevcut 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığı doğrudan 26 bin 552 TL seviyesine yükselecek ve 6 aylık enflasyon farkı bu yeni rakam üzerinden hesaplanacak.

2.EK bir refah payı formülü. Yasal bir düzenlemeyle bu orana yüzde 5 refah payı eklenerek toplam zammın yüzde 15 seviyelerine çekilmesi değerlendiriliyor.

3.Kademeli bir iyileştirme planı. Enflasyon farkı, refah payı ve seyyanen zammın bir arada değerlendirilerek, prim gün sayısına ve ödenen prime göre farklılaşan melez bir yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi gündemde. Nihai net zam oranları ise 3 Ocak 2027 tarihinde açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerinin ardından kesinleşecek.

BAKAN VEDAT IŞIKHAN: OCAKTA BU İŞ BİTECEK

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, emekli düzenlemesinin ne zaman hayata geçeceğini açıkladı. AKP'li Şamil Tayyar'la görüşen Işıkhan yeni sistemin 1 Ocak 2027’den itibaren geçerli olacağını açıkladı. Görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Tayyar, şunları söyledi: "Bakan Işıkhan müjdeyi sayın cumhurbaşkanımız açıklayacak dedi. ”

"EN DÜŞÜK EMEKLi AYLIĞI 40 BiN OLMALI"

Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, emekli ve kamu çalışanları arasındaki maaş farkına dikkat çekerek en düşük emekli aylığının 40 bin liranın üzerine çıkarılması gerektiğini söyledi. Destici, 2023’ten bu yana emeklilerin maaş artışlarında geri planda bırakıldığını ifade etti. "Yani o oranı ancak öyle yakalıyorsunuz" ifadelerini kullandı.