Çalışma hayatında yer almayan ev hanımları emeklilik için isteğe bağlı sigorta seçeneklerini araştırıyor. Prim ödeme, sigortalılık süresi ve yaş koşulları bu süreçte belirleyici oluyor.

Belirli şartları taşıyan kişiler isteğe bağlı sigortaya başvurarak kendi primlerini ödeyebiliyor. Bu sistem, zorunlu sigortalılık kapsamında çalışmayan kişilere prim biriktirme imkânı sağlıyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

İsteğe bağlı sigorta başvurusu SGK üzerinden yapılabiliyor. Başvuru kabul edildiğinde prim ödeme yükümlülüğü ve sigortalılık başlangıcı ilgili mevzuata göre belirleniyor.

PRİMLER HANGİ STATÜDE SAYILIYOR?

İsteğe bağlı sigorta primleri genel olarak 4/B yani Bağ-Kur kapsamında değerlendiriliyor. Bu nedenle daha önce SSK'lı çalışan kişilerin emeklilik statüsü hesabı önem kazanıyor.

NE KADAR SÜRE PRİM ÖDEMEK GEREKİYOR?

Gerekli prim günleri ve yaş şartları kişinin ilk sigorta başlangıcına göre değişiyor. Herkes için geçerli tek bir emeklilik süresi bulunmuyor.

BAŞLAMADAN ÖNCE MALİYETİ HESAPLAYIN

Düzenli prim ödemek uzun vadeli bir yükümlülük oluşturuyor. Ev hanımlarının başvuru öncesinde SGK'dan kişisel emeklilik hesabı alması yararlı olabilir.