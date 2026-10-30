Aldığı emekli aylığı günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlar ek gelir ve sosyal destek imkânlarını araştırıyor. Hak sahipliği ve başvuru koşulları dikkatle incelenmeli.

Emekli aylığı yalnızca çalışma yılına göre belirlenmiyor. Prim günleri, prime esas kazançlar ve sigortalılık dönemleri de hesaplamada etkili oluyor.

SOSYAL YARDIMLAR GÜNDEME GELEBİLİR

Gelir durumu ve diğer şartları uygun olan emekliler, bazı sosyal destek programlarından yararlanabiliyor. Her yardımın başvuru ve değerlendirme koşulları farklılık gösteriyor.

EK GELİR ELDE ETMEK İSTEYENLER

Emeklilik sonrasında çalışmak isteyen vatandaşların sigortalılık ve sosyal güvenlik destek primi kurallarını öğrenmesi gerekiyor. Çalışmanın emekli aylığına etkisi statüye göre değişebiliyor.

HANE GELİRİ DE ÖNEMLİ

Bazı sosyal yardımlarda yalnızca kişinin maaşı değil, hane içindeki toplam gelir ve diğer koşullar dikkate alınıyor. Bu nedenle başvuru öncesinde ilgili kurumun kriterleri incelenmeli.

HAKLARINIZI ARAŞTIRIN

Sosyal yardım başvuruları e-Devlet ve ilgili kamu kurumları üzerinden takip edilebilir. Güncel desteklerin kapsamı ve tutarları resmî duyurulardan öğrenilmeli.



