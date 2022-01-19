Eline sağlık Caner Erkin

Beşiktaş, Fatih Karagümrük’ün ciddi eksikleri olmasına karşın 3 puanı zar zor aldı. Caner Erkin’in ceza sahasında elle oynamasıyla penaltı kazanılmasa siyah-beyazlıların puan kaybı olasıydı. Beşiktaş hücuma çıkarken inanılmaz yavaş hareket ediyor. Oğuzhan Özyakup’un ve Miralem Pjanic’in yavaşlığına kanatlarda Cyle Larin ve Rachid Ghezzal’ın yetersizliği eklenince gol pozisyonu bulmak mucizelere kalıyor. Gözden çıkarılan ve bunu umursamayan Pjanic’te ısrar neden? Türkiye’de genç futbolcu, biraz yıldızı parlayınca negatif anlamda değişmeye başlıyor. Buna en iyi örneklerden biri de Rıdvan Yılmaz. Soldan içeri kat ettiği bütün topları “Ben kullanacağım” bencilliğiyle harcadı. 4 kişiyle çıkılan ender kontrataklardan birinde de yine uzaktan saçma sapan bir vuruş yaptı. Daha dur bakalım Rıdvan.

Michy Batshuayi dün ilerideki yalnızlığına rağmen ekmeğini taştan çıkarıp tek başına yarattığı pozisyonlarla belki de kaleci Viviano’yu zorlayan tek isimdi.

Son çağrım Önder Karaveli hocama. Hocam, çok iyi niyetlisiniz ve mütevazısınız. Ancak bir kez daha gördük ki bu takımda bazılarının kendisine gelmeye niyeti yok. Gereğini yapmalısınız ki geleceğin Beşiktaş’ının temelleri sağlam zemine otursun.