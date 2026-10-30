Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), mesken abonelerinin elektrik tüketiminde devlet desteğinden yararlanma sınırını düşürdü. Kurul kararıyla 2026'da yıllık 4 bin kWh olan son kaynak tüketim limiti, 1 Ocak 2027'den itibaren 3 bin kWh olarak uygulanacak.

EPDK'nin açıklamasına göre Türkiye'deki yaklaşık 44,2 milyon mesken abonesinin 6,5 milyonu, yani yüzde 14,7'si, düzenleme sonrasında yüksek tüketimli tüketici grubunda yer alacak. Bu gruptaki aboneler desteklenen ulusal tarife yerine gerçek maliyetler üzerinden elektrik tedarik edecek.

AYLIK ORTALAMA 250 KWH TÜKETİME KARŞILIK GELİYOR

Yeni yıllık limit, aylık ortalama 250 kWh tüketime karşılık geliyor. EPDK, bunun fatura bedeli olarak aylık ortalamada yaklaşık 820 TL ve üzeri anlamına geldiğini belirtti. Düzenlemede esas alınan ölçüt ise aylık fatura tutarı değil, yıllık elektrik tüketimi.

Kurum, alınan kararla ulusal tarifede herhangi bir değişikliğe gidilmediğini bildirdi. Meskenlerde son kaynak limiti 2025'te yıllık 5 bin kWh, 2026'da ise 4 bin kWh olarak belirlenmişti. 2018-2024 döneminde uygulanan yüksek limitler nedeniyle tüm mesken aboneleri düşük tüketimli son kaynak tüketicisi olarak ulusal tarifeden yararlanmıştı.

YENİ TARİFE NE ZAMAN UYGULANACAK?

Yeni limitin uygulanmasında hem 2026 hem de 2027 takvim yılındaki tüketim dikkate alınacak. Bu yıllardan birinde limite ulaşılması halinde, ikili anlaşma yapmamış tüketicilere ilgili ayı takip eden üçüncü ayın ilk gününden itibaren yüksek tüketimli son kaynak tüketicileri için hesaplanan tarife uygulanacak.

EPDK'nin verdiği örneklere göre geçiş tarihleri şöyle olacak:

2026 yılı tüketimi, ekim ayında okunan sayaç veya düzenlenen faturayla ilk kez 3 bin kWh'yi aşan mesken abonesi için yeni tarife 1 Ocak 2027'de başlayacak.

2026 yılı tüketimi aralık ayındaki sayaç okuması veya faturayla ilk kez bu sınırı aşan abone için uygulama 1 Mart 2027'de başlayacak.

2026 tüketimi 3 bin kWh'nin altında kalan, ancak 2027 yılı tüketimi haziran ayındaki sayaç okuması veya faturayla ilk kez sınırı aşan aboneye yeni tarife 1 Eylül 2027'den itibaren uygulanacak.

2026 tüketimi sınırın altında olan ve saatlik okuma yapılabilen bir abonelikte, 31 Temmuz 2027 saat 23.59'daki okumayla yıllık tüketim ilk kez 3 bin kWh'yi aşarsa geçiş tarihi 1 Ekim 2027 olacak.

KİMLER DÜZENLEMENİN DIŞINDA?

Mesken abone grubundaki camiler, ibadethaneler, cemevleri ve dernekler düzenlemenin dışında tutuldu. Şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, köy içme suları ile AFAD'a ait geçici barınma merkezleri de kapsam dışında yer alıyor.

Elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri yaşam destek cihazlarına bağımlı tüketiciler de düzenlemeden etkilenmeyecek.

Tarımsal faaliyetler grubunun son kaynak limiti değiştirilmedi. EPDK, tarımsal faaliyetle uğraşan tüketicilerin bu düzenlemeden etkilenmeyeceğini bildirdi. Sanayi, kamu ve özel hizmetler sektörü ile aydınlatma abone gruplarında uygulanan yıllık 15 bin kWh limiti de korundu.