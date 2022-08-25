Elde kaldı hayal kırıklığı

Trabzon maddi ve manevi olarak sezonun en önemli maçında, Kopenhag’la Şampiyonlar Ligi’ne katılma mücadelesine çıktı. Abdullah Avcı’nın hedefi topun Trabzonspor’da daha fazla kalmasıydı, ilk yarı boyunca bunda başarılı oldular. Dorukhan ve Siopis ile orta sahayı güvence altına alan Trabzon, iki bekini de hücuma çıkardı ancak yapılan ortalarda Cornelius, Kopenhag stoperleri arasında etkisiz kaldı. Geride açık vermemek için üçüncü bölgede pres yapılmaması Kopenhag’ın zorlanmadan oyuna çıkmasını ve zamana oynamasını kolaylaştırdı. Djaniny ve Bardhi ile pozisyonlar bulunmasına karşın ön alan oyuncularının hareketli olmaması pozisyon kısırlığına neden oldu. Abdulkadir’in hücuma çıkarken kaybettiği toplar Trabzon kalesinde tehlikeli oldu.

İkinci yarıya Kopenhag tam saha presle başlayarak 10 dakikada Trabzon’un oyuna hızlı başlamasını engelledi. Çok top kaybeden A.Ömür’ün yerine sola Trezeguet’yi alan Avcı hücumu zenginleştirmek istedi. Kouassi de Dorukhan’ın yerine girince Trabzon; Kopenhag’ı sahasına hapsetti. Sonrasında Bakasetas hamlesi geldi ancak Avcı’nın planları tutmadı.

Dev bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi, kalitesi ve geliriyle futbolun en büyük organizasyonu. Bir Türk takımı yıllar sonra Kupa 1’de olmayacak. Hayal kırıklığının en büyüğü de bu olsa gerek.