Ekşi’nin ekibi geleceği kurtarıyor

Bu sezonki transfer planlamasını beğendim. İhtiyaç duyulan mevkilere nokta atışı transferler yapılıyor. Ancak bu transferler sadece günü kurtarır. Halbuki, geleceği de kurtarmak gerekiyor. Gordon Milne ile yaşanan üç yıllık şampiyonluk serisi de böyle gelmedi mi? Feda dönemindeki oluşum, sonrasında gelen 2 şampiyonluğun temelini oluşturdu.

Altyapıdan pırıl pırıl gençler geliyor. Rıdvan ve Ersin’le başlayan öze dönüş politikası, Emirhan İlkhan ve Serdar Saatçı ile devam etti. Bu sezon kampta gençlerin fırtına gibi estiğini duyduk. Nitekim Werder Bremen’le oynanan ilk hazırlık maçının özellikle ikinci yarısında şans bulan genç futbolcular, as takımdan daha iyiydi. Emirhan Delibaş, Semih Kılıçsoy, Bardra Cisse, Oğuzhan Akgün gibi gençler, oynadıkları süreyi çok iyi değerlendirdi.

Bu işin arkasındaki emekçi kahramanları onore etmemiz gerekiyor. Bugün Avrupa’da kasaba takımlarının bile her yaş grubu için özel sahası varken, 1903’te kurulan Beşiktaş’ın Fulya’da tek altyapı sahasının olması utanç vericidir. İkiye bölünen sahada çalışıyorlar. Çok büyük zorluklardan gelen bu gençler, Mehmet Ekşi ve ekibinin olağanüstü emeğiyle yetişiyorlar. Beşiktaş farkında değil belki ama altyapıdan gençler gümbür gümbür geliyor. Yönetim ve teknik heyetin bu ayak seslerine kulak kabartması, Beşiktaş’ın geleceğinin kurtulması anlamına geliyor.

Her oyuncu satışından belli bir yüzdeyi altyapıya ayırsan, Türkiye’nin en büyük futbol akademisini kuracak imkânlara sahip olursun. Beşiktaş, futbol cenneti haline gelir.