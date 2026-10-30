Emeklilik için gerekli prim gününü tamamlayamayan vatandaşlar, SGK mevzuatındaki borçlanma ve isteğe bağlı sigorta seçeneklerini araştırıyor. Bazı çalışma ve izin süreleri emeklilik hesabına dahil edilebiliyor.

Eksik prim emekliliği geciktirebilir. Yaş şartını tamamladığı halde yeterli prim günü bulunmayan vatandaşlar emeklilik başvurusu yapamıyor. Bu nedenle eksik günlerin nasıl tamamlanabileceği önem kazanıyor.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI

Mevzuattaki şartları taşıyan sigortalılar doğum veya askerlik sürelerini borçlanabiliyor. Ancak doğum borçlanması için sigortalı kadının doğumdan önce sigortalı olması gibi özel koşullar bulunuyor.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA SEÇENEĞİ

Çalışmayan veya zorunlu sigortalılık kapsamında bulunmayan kişiler, şartları taşıdıkları takdirde isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyor. Bu primler genel olarak Bağ-Kur kapsamında değerlendiriliyor.

DONDURULAN BAĞ-KUR GÜNLERİ

Geçmiş dönemlerde prim borcu nedeniyle hizmet süreleri durdurulan bazı Bağ-Kur sigortalıları, ihya yoluyla bu süreleri yeniden kazanabiliyor. Ödenecek tutar güncel mevzuata göre hesaplanıyor.

ÖNCE SGK HİZMET DÖKÜMÜNÜ İNCELEYİN

Hangi borçlanma yönteminin emeklilik tarihini etkilediği sigorta başlangıcına, statüye ve eksik gün sayısına göre değişiyor. Bu nedenle işlem öncesinde SGK üzerinden kişisel emeklilik hesabı yapılması gerekiyor.