E-Devlet şifremi unuttum nasıl yenilerim? E-Devlet giriş sayfası…

İnternet kullanımının vazgeçilmez olduğu günümüzde, e-Devlet gibi uygulamalardan da resmi işlemleri gerçekleştirmek oldukça basit bir hal aldı. Vatandaşlar Bakanlıkların sağladığı online işlemleri e-Devlet aracılığı ile hızlı bir şekilde yapabiliyor. E-Devlet sistemine giriş yapmak için PTT’den alınan şifreler ile T.C kimlik no bilgileri doğrulanarak sisteme giriş yapmak mümkün. İşte E-Devlet şifreleri ve girişi hakkındaki tüm detaylar.

E-DEVLET NEDİR?

e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir. Bürokratik ve klasik devlet kavramının yerini almaya başlayan e-devlet anlayışı ile, her kurumun ve her bireyin bilgi ve iletişim teknolojileri ile devlet kurumlarına ve kurumlarca sunulan hizmetlere kolayca erişmesi hedeflenmektedir.

E-DEVLET ŞİFRESİ ALMA İŞLEMLERİ

e Devlet Kapısı’na giriş sağlayabilmek öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/ adresine gitmelisiniz. Burada karşınıza 5 farklı yöntem çıkmaktadır.

-T.C. kimlik kartı ile giriş,

-e-Devlet şifresi ile giriş,

-Mobil imza ile giriş,

-Elektronik imza ile giriş(e-imza),

-İnternet bankacılığı ile giriş.

E-DEVLET GİRİŞ EKRANI

e-Devlet sistemine giriş işlemlerinde en çok tercih edilen giriş yöntemi E-Devlet şifresi ile giriştir. Bu şifreyi de kolaylıkla alabilirsiniz. İlk kez şifre alacaklar için internet üzerinden alınması mümkün olmayan şifre PTT şubelerinden gerçekleştirilmektedir. Size en yakın PTT şubesine giderek e Devlet şifresi almak istiyorum dediğinizde 2 TL karşılığında e Devlet şifresi temin edebilirsiniz. Bu şifre bireysel olarak verilmektedir. Her vatandaş kendi e Devlet şifresini TC kimlik numarasının üzerinde yazdığı kimlik kartı ile alabilmektedir.

E DEVLET ŞİFREMİ UNUTTUM, YENİSİNİ NASIL ALIRIM?

Eğer daha önce PTT şubelerinden şifre aldıysanız ve şifreyi unuttuysanız ise aşağıdaki işlemlerle yeniden şifre alabilirsiniz.

· Daha önceki girişlerinizde cep telefonu numaranızı https://www.turkiye.gov.tr/ ‘ye girip kaydettiyseniz ve bu kaydı doğruladıysanız, PTT şubelerine gitmeden şifre oluşturabilirsiniz.

– Bunun için şifremi unuttum seçeneğini işaretleyin ve devam edin.

– Sonrasında sizden istenen bilgiler Kimlik Tipi, T.C. Kimlik No, Seri No, Cüzdan No, Yakınınıza ait T.C. Kimlik No. Bu bilgileri eksiksiz girdikten sonra sayfanın altında bulunan güvenlik kodunu da girip devam edin.

– Daha sonraki sayfada sizden istenen bilgiler anne adı, baba adı, kayıt no. Bilgileri girip yeniden devam edin.

– Sonra cep telefonu numaranız ile doğrulama kodu istenecektir.

– Tüm bu işlemlerden sonra yeniden şifre alabilirsiniz.

· Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

· İnternet bankacılığı müşterisi iseniz, https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Giris sayfasında müşterisi olduğunuz bankanın İnternet şubesi sayfasına giriş yaptıktan sonra tekrar bir şifreye ihtiyaç duymadan doğrudan e-Devlet Kapısı’na giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

· Bu işlemlerle yeniden şifre alamıyorsanız PTT şubelerinden 4 TL karşılığında tekrar şifre alabilirsiniz.

ŞİFREYİ NEDEN PTT DAĞITIYOR?

Tüm Türkiye vatandaşlarına hizmet sunması hedeflenen e-Devlet Kapısı şifrelerinin olabildiğince geniş bir vatandaş grubuna ulaştırılabilmesi ve erişimin kolay olması büyük önem taşımaktadır.

PTT Genel Müdürlüğü, yurt genelinde en yaygın dağıtım ağına sahip kurum olarak bu amaca hizmet etmektedir. Bütün vatandaşlarımıza ulaşma imkânına sahip bir kurum olarak şifre dağıtımının, aynı zamanda bir kamu kuruluşu da olan PTT tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

Yüz yüze kimlik doğrulama, e-Devlet Kapısında güvenli şifre uygulamalarının bir parçasını oluşturmaktadır. Güvenlik açısından kimlik doğrulamanın yüz yüze yapılması açık bir gereklilik olup sizin yerinize başka birisinin bu şifreleri almasının önüne geçilmesi için de önem arz etmektedir.

Bunun yanı sıra, ofis ve şube sistemleri ile gerekli tecrübeli personele ve yeterli iletişim altyapısına sahip olan PTT, pek çok kamu kurumuna ve özel firmaya da benzeri hizmetler sunmaktadır.

İNTERNET BANKACILIĞI İLE E-DEVLET KAPISINA GİRİŞ NEDİR?

e-Devlet Kapısı giriş araçlarına internet bankacılığı ile giriş sekmesi de eklenmiş olup, sisteme dahil olmuş bankaların internet bankacılığı müşterileri tekrar bir e-Devlet Kapısı şifresine ihtiyaç duymadan internet bankacılığı girişinde kullandıkları müşteri no/kimlik no ve şifre/parola ile güvenli bir şekilde e-Devlet Kapısına giriş yapabilmektedir. Bu giriş yöntemi kullanıcılara şifreye alternatif ve güvenli bir giriş kanalı sunmaktadır.

E-DEVLET ŞİFRENİZİ ÜÇ AYDA BİR DEĞİŞTİRMENİZ GEREKEBİLİR

Kişisel bilgilerinizin güvenliği için, sistem 3 ayda bir şifre değişikliği yapılması uyarısında bulunur. Ancak bu durumda bile isterseniz şifrenizi değiştirmeden kullanmaya devam edebilirsiniz.

E-DEVLET ŞİFRENİZİ KİMSEYE VERMEYİN

e-Devlet şifreniz size özeldir ve kişisel bilgilerinizin güvenliği için şifrenizi kimseyle paylaşmamanız gerekmektedir. Kredi başvurusu, işe giriş v.b. nedenler ile sizden şifrenizi isteyen kişilere şifrenizi vermeyiniz. Şifrenizi verdiğiniz kişiler pek çok kişisel bilginize ulaşabilir ve adınıza işlem yapabilir.