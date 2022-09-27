Doğumdan sonraki cinsel isteksizlik kalıcı olabilir mi?

Hamilelik ve doğumdan sonraki lohusalık dönemi adeta evliliğin sınavı gibidir. Cinsel hayatın yeniden normale dönmesi her zaman kolay olmayabilir ve bu süre bazen sanılandan çok daha uzun sürebilir…

Eşimle yakınlaşmak için ne yapabilirim?

SORU:

6 aylık bir bebek annesiyim. Eşimin cinsel isteğini karşılamakta güçlük çekiyorum. Bebekten öncede cinselliğe karşı çok ilgili değildim ama bu kadar değildi. Sevişmekten haz alıyordum ama şimdi hiç kalmadı. Bu durum evliliği olumsuz etkiliyor, bir çözümü var mı? M.S./ Antalya

CEVAP:

Hamilelik ve lohusalık dönemi cinsel istek ve arzuları sekteye uğrattığı için eşler diğerine en çok ihtiyaç duydukları sırada birbirlerinden uzaklaşıp yabancılaşarak, yanlış anlaşılmaların yarattığı öfke ve kırgınlıklarla evliliklerini yıpratırlar. Bu dönemde kadının ve erkeğin ihtiyaç ve beklentileri oldukça farklıdır. Erkekler için cinsel isteklerinin karşılanması adeta hala değerli olduğunun, sevildiğinin bir ispa­ti gibidir ve reddedildiklerinde öfkelenip kırıcı olabilirler. Bu dönemde cinsellikten asla uzaklaşılmamalı, karşılıklı dokunma, öpüşme, cinsel temas olmasa bile birlikte sarılıp yatmaya özen göstermeli, duygusal bağı koparmamalıdır. Sizin eşinizle duygu­sal paylaşımları, sık sık dokunmayı eksik etmemeniz, her fırsatta erotizme yönelik adımlar atmanız cinsel hayata yeniden başlamanızı kolaylaştırabilir.

Her sertleşme sorunu iktidarsızlık sayılır mı?

SORU:

15 yıldır evliyim. Bir ay öncesine kadar cinsel hayatımdan memnundum, bir sorun yoktu. Bir ay önce yorgun oldu­ğum bir akşam eşimle cinsel birliktelik yaşarken sertleşme sorunu oldu. O gün­den beri tekrar olur endişesi yaşıyorum. Bu durum kalıcı olur mu? T.E./Bursa

CEVAP:

Erkeklerin en büyük korkusu ereksiyonu sağlayamama ya da sürdürememektir. Hemen her erkek hayatının bir döneminde en azından ilerleyen yaşlarda bunu yaşa­maya mahkumdur. Aslında sorun ereksi­yonun olmaması değil kişinin bu durumla ilgili katı yargısı ve bu yargıların neden olduğu kaygıdır. Bunun sebebi toplumun erkek cinselliğine bakış açısı ve cinsel gücü yüceltmesidir. Beklenti anksiyetesi erkekte stres hormonlarının salgılan­masına ve sertleşmenin engellenmesine neden olur. Sizin durumunda ereksiyona değil dokunma ve hissetmeye odaklan­manız ve ereksiyonu bir hedef olmaktan çıkarmanızı öneririm.

Sevişmeyi her zaman erkek mi başlatmalı?

SORU:

36 yaşındayım, eşimle 3 yıl çıktıktan sonra 2 yıl önce evlendim. Çok iyi anlaşan bir çiftiz ama bir şey var ki çok canımı sıkıyor. Evlendiğimizden beri cinseli ilişkiyi başlatan hep ben oluyorum, eşimden hiç talep gelmiyor. Bunun sebebi nedir? R.N./Manisa

CEVAP:

Birçok toplum kadınların cinsel açıdan aktif olmasını ve isteklerini dile getirme­sini hafif kadınlık ya da iffetsizlik olarak görür. Sanki kadının iffetli olması ve bir değer görmesi cinselliğe karşı ilgisiz ol­masıyla ilgilidir ve cinsellikten haz almak sadece erkeklerin hakkıdır. Sizin durumu­nuzda eşinizle konuşarak istek ve arzuları dile getirmesi konusunda cesaretlendir­meniz ve desteklemeniz, erotik iletişimi artırmanız faydalı olacaktır. İstediğiniz sonucu alamadığınızda bir uzmandan destek alarak sorunu çözebilirsiniz.