Doğum sonrası cinsellik ne zaman normale döner?

Hamilelik ve lohusalık dönemi sonrası cinsel hayatın yeniden normale dönmesi pek de kolay olmayabilir. Hatta bu durum çok uzun sürebilir

Cinsel hayatımız nasıl düzelir?

SORU:

8 ay önce doğum yaptım. Hala cinsel haya­tımız başlamadı. Bebekten önce cinsellik­ten haz alıyordum ama şimdi hiç kalmadı. Bu durum evliliğimi olumsuz etkiliyor, ne yapabilirim? H.G./ İstanbul

CEVAP:

Hamilelik ve lohusalık dönemi cinsel istek ve arzuları sekteye uğrattığı için eşler diğerine en çok ihtiyaç duydukları sırada birbirlerinden uzaklaşıp yabancılaşarak, yanlış anlaşılmaların yarattığı öfke ve kırgınlıklarla evliliklerini yıpratırlar. Bu dönemde kadının ve erkeğin ihtiyaç ve beklentileri oldukça farklıdır. Erkekler için cinsel isteklerinin karşılanması adeta hala değerli olduğunun, sevildiğinin bir ispati gibidir ve reddedildiklerinde öfkelenip kırıcı olabilirler. Bu dönemde cinsellikten asla uzaklaşılmamalı, karşılıklı dokunma, öpüşme, cinsel temas olmasa bile birlikte sarılıp yatmaya özen göstermeli, duygusal bağı koparmamalıdır. Cinselliğin güven, sevgi, saygı dokunma, konuşma, anlaşılma ve anlayabilme, beğenilme vb. duygularının bir bütünü olduğu unutulmamalıdır. Sizin eşinizle duygusal paylaşımları, sık sık dokunmayı eksik etmemeniz, her fırsatta erotizme yönelik adımlar atmanız cinsel hayata yeniden başlamanızı kolaylaştırabilir.

İlişkiyi her zaman erkek mi başlatır?

SORU:

32 yaşındayım, 3 yıl önce evlendim. Eşimle çok iyi anlaşıyoruz ama evlendiğimizden beri cinseli ilişkiyi başlatan hep ben oluyorum, eşimden hiç talep gelmiyor. Bunun sebebi nedir? K.D./Bolu

CEVAP:

Birçok toplum kadınların cinsel açıdan aktif olmasını ve isteklerini dile getirmesini hafif kadınlık ya da iffetsizlik olarak görür. Sanki kadının iffetli olması ve bir değer görmesi cinselliğe karşı ilgisiz olmasıyla ilgilidir ve cinsellikten haz almak sadece erkeklerin hakkıdır. Bu sağlıksız bir bakış açısıdır, temelinde toplumsal cinsellik algısı vardır. Oysa cinsellik her iki eşin birlikte yaşadıkları ve birbirlerine haz verip haz aldıkları bir paylaşımdır. Bu aslında erkeklerin de yaşamını güçleştirir. Böyle bir ilişkide erkek hem eşini kendi hakkında ne düşündüğünü bilmez, hem de yaşanan her ilişkinin sorumluluğunu almış olur. Sizin durumunuzda eşinizle konuşarak istek ve arzuları dile getirmesi konusunda cesaretlendirmeniz ve desteklemeniz, erotik iletişimi artırmanız faydalı olacaktır. İstediğiniz sonucu alamadığınızda bir uzmandan destek alarak sorunu çözebilirsiniz.