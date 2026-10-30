Emeklilik için eksik prim gününü tamamlamak isteyen anneler doğum borçlanmasının şartlarını araştırıyor. 2026 yılında geçerli asgari tutarlar, yapılacak ödeme hesabında belirleyici oluyor.

Sigortalı kadınlar, kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde doğumdan sonraki belirli süreleri borçlanabiliyor. Her çocuk için en fazla iki yıl, toplamda üç çocuk için 2 bin 160 güne kadar borçlanma imkânı bulunuyor.

2026 YILINDA EN DÜŞÜK ÖDEME NE KADAR?

2026 yılında günlük prime esas kazanç alt sınırı 1.101 TL olarak uygulanıyor. Doğum borçlanmasında yüzde 32 oranı esas alındığında en düşük günlük ödeme 352,32 TL oluyor.

İKİ YILLIK BORÇLANMANIN HESABI

720 günlük doğum borçlanmasının alt sınırdan toplam karşılığı 253 bin 670,40 TL olarak hesaplanıyor. Daha yüksek kazanç üzerinden başvuru yapılması halinde ödenecek tutar artabiliyor.

HER DOĞUM İÇİN OTOMATİK HAK OLUŞMUYOR

Çocuğun doğumundan sonraki iki yıllık dönemde çalışılmamış olması ve diğer yasal şartların karşılanması gerekiyor. Daha önce çalışılmış süreler için aynı günler yeniden borçlanılamıyor.

BAŞVURU ÖNCESİNDE HESAPLAMA YAPIN

Borçlanmanın emeklilik tarihini öne çekip çekmeyeceği sigorta başlangıcına ve prim durumuna bağlı. Başvuru öncesinde SGK kayıtlarının kontrol edilmesi önemli.