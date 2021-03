Diyabet cinselliği nasıl etkiler?

Sertleşme doğrudan damar ve sinir kalitesiyle doğrudan ilişkilidir. Kalp, diyabet gibi damar kalitesini bozan hastalıklar sertleşme kalitesini de olumsuz etkiler…

Cinsel hayatımız yoluna girer mi?

SORU:

25 senedir evliyim, eşim 10 senedir şeker hastalığına bağlı sertleşme sorunu yaşıyor. Bu nedenle cinsel hayatımız bitmiş durumda. Bu rahatsızlığın bir te­davisi var mı, ne yapmalıyız? C.M./Bursa

CEVAP:

Şeker hastalığı yani diyabet erkeklerde organik kökenli sertleşme sorunlarının başında gelir. Hafif ve orta düzey sertleşme sorunlarında ilaç tedavileri ileri düzeylerde mutluluk çubuğu da denilen penil-protez tedavisi uygulanabilir. Cerrahi müdahale geri dönüşümsüz bir süreç olduğu için son seçenektir. Sizin durumunuzda sorunun organik boyutuyla ilgili bir üroloji doktoruyla konuşarak uygun tedavi seçeneği konusunda ortak bir yol bulmanız uygun olur. İşin psikolojik boyutunda ise mevcut durumu kabullenerek alternatif doyum yöntemleri konusunda kendinizi geliştirebilir; daha fazla tensel temas, erotik masajlar, seks oyuncakları gibi farklı doyum yollarını keşfedebilirsiniz. Bu konuda deneyimli bir cinsel terapistten profesyonel destek almanız önerilebilir.

Bu sorunumuza bir çare var mı?

SORU:

26 yaşında 5 aylık evli bir erkeğim. Eşimin vajinası çok dar gibi. Giriş denemelerinde çok acı çektiği için yarım bırakıyoruz. Bunun bir çaresi var mı? G.F./Elazığ

CEVAP:

Yazdıklarınızdan kadınlarda en sık karşılaştığımız vajinismus sorununu yaşadığınız anlaşılıyor. Çünkü b sorun genellikle kadının cinsel organıyla ilgili değil cinsel ilişkiyle ilgili hatalı düşünceleri ve olumsuz duygularıyla ilgilidir. Giriş denemelerinde acı çekmenizin nedeni ya acı beklentisinin yarattığı hayali acı duygusu ya da yeterince uyarılmadan ve ıslanmadan ilişkiye girmeye çalışmanın neden olduğu doku zedelenmesidir. Henüz yeni evlisiniz, hemen panik yapmayın. Ancak birkaç ay daha ilişkiye giremezseniz bir cinsel terapistten profesyonel destek almanız uygun olur.

Monotonluktan nasıl kurtuluruz?

SORU:

10 yıldır evli bir kadınım. Eşimle yatakları ayırma noktasına geldik. İlişkimizdeki monotonluktan nasıl kurtuluruz? S.M./Artvin

CEVAP:

Cinselliği sadece yatak odanıza hapsetmeyin. Evinizin her köşesi cinselliğe açıktır. Bu ilişkinize canlılık katar. Sürekli aynı pozisyonda birlikte olmak monoton hale gelmiş olabilir. Bundan kurtulmak için farklı pozisyonlarda birliktelikler heyecan verici olacaktır. Birlikte duş almak ve duşta sevişmek partnerinizle ateşli dakikalar geçirmenizi sağlayabilir. Her şeyi karşı taraftan beklemeyin, siz de planlar yapın. Özellikle kadınlar cinselliği başlatmaya utanır. Bu önyargıdan vazgeçin. Partnerinize küçük sürprizler yapmak ilişkinizi canlı tutmanızı sağlar. Unutmayın ki temelinde aşk ve ilgi olan bir ilişkide cinsel ilişkide monotonluk olmaz. Her cinsel birliktelikte ilk kez birlikte oluyormuş gibi özel ve heyecanlı hissedilir.