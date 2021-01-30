Dışişleri Bakanlığı’ndan BM’ye ‘Kıbrıs’ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı’nca, BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs adasındaki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün (BMBG) görev süresini uzatmasına ilişkin, “BMBG Ada’daki varlığına ilişkin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarının rızası bir kez daha alınmamıştır. Bu durum BM kural ve ilkelerine aykırıdır” denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi’nin, Kıbrıs adasındaki BMBG’nin görev süresini 29 Ocak 2021 tarihinde aldığı 2561 (2021) sayılı kararla 6 ay daha uzattığı bildirildi. KKTC’nin sözkonusu kararla ilgili yaptığı açıklamaların desteklendiği belirtilerek, “BMBGnin Adadaki varlığına ilişkin KKTC makamlarının rızası bir kez daha alınmamıştır. Bu durum BM kural ve ilkelerine aykırıdır. BMBG’nin Ada’da halen KKTC makamlarının yapıcı ve iyi niyetli tutumu sayesinde faaliyetlerine devam ettiğini uluslararası toplumun dikkatine getirmek isteriz” denildi.

‘PEŞİM HÜKÜM VERMESİ KABUL EDİLEMEZ’

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, İyi Niyet Misyonu’na dair 8 Ocak 2021 tarihli raporunda herhangi bir çözüm modeline atıf yapmadığı belirtilerek, “Karşılıklı kabul edilebilecek bir çözüme işaret etmiştir. Hal böyleyken, Konsey’in 50 yılı aşkın süredir çözümü mümkün kılmayan iki kesimli, iki toplumlu federasyonda ısrar etmesi ve esasen Ada’daki iki tarafın üzerinde uzlaşı sağlaması gereken çözüm hakkında peşin hüküm vermesi kabul edilemezdir” ifadesine yer verildi.

Yakın zamanda düzenlenmesi öngörülen gayrıresmi 5+BM toplantısıyla çözüme dair ortak zeminin bulunup bulunmadığının tespit edilmesinin amaçlandığı kaydedilerek, “Bu toplantıda tarafların geleceğe dair vizyonlarını samimiyetle ortaya koymaları beklenmektedir. Güvenlik Konseyinin çözüm üretmeyen, denenmiş ve tüketilmiş bir süreci taraflara dayatmak yerine, çözümü mümkün kılabilecek yeni fikirlerin ele alınmasını izin verecek zemini sağlaması yararlı olacaktır” denildi. (DHA)