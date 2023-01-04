Direkleri de yendi Fenerbahçe

Antalyaspor ilerde presle oyuna başlayınca Fenerbahçe’nin hücum presi etkili olmadı. Antalyaspor kendi sahasında alan daraltarak rakibine presle oynayacak alan bırakmadı. İlk yarıda Fenerbahçeli King’in ve Serdar Aziz’in kafa vuruşları direkte patladı. Adeta direkler istemiyor gibiydi Fenerbahçe’nin gollerini…

Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un oynattığı futbolu bütün rakip antrenörler çözmüşler. Hemen her maçta Fenerbahçe bir süre zorda kalıyor. Jesus Hoca ise hala anlamamış taktiğinin çözüldüğünü ki orta sahaya yakın çizgi defans tarzında ısrar ediyor. Rakipler çizgi halindeki Fenerbahçe savunmasının arkasına attıkları toplarla tehlikeli ataklar yapıyorlar. Antalyaspor’un da tehlikeli dört atağı bu şekilde oldu. Osayi’nin iki kez arkasına kaçırdığı Antalyasporlu Güray’ın bir ortasında Szalai ve Serdar uyuyunca Wright golü yaptı.

Ayrıca Kanarya’da Lincoln’den başka serbest vuruş kullanacak oyuncu yok sanırım. O da bütün serbest vuruşları harcadı. İkinci yarıda yine direkten dönen King’in kafa vuruşunu Batshuayi kafa ile gole çevirdi. Belçikalı yaptırdığı penaltıyı da kendisi kullanarak gole çevirdi. Ancak Fenerbahçe galip gelse de çizgi halindeki savunmasını değiştirmeli…