PFDK, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından verilen cezaları açıkladı. Kurul, kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç men ve 67 bin TL, Archie Brown'a ise 3 maç men ve 100 bin TL para cezası verdi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından yaşanan olaylara ilişkin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarını açıkladı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından yaşanan gerginlikte kırmızı kart gören Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç men ve 67 bin TL, Fenerbahçeli Archie Brown'a ise 3 maç men ve 100 bin TL para cezası verildi.

İlk etapta Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesinde yer alan "saldırı" gerekçesiyle disipline sevk edilen iki futbolcunun dosyası, kurul tarafından aynı talimatın 45. maddesindeki "kavga" eylemi kapsamında değerlendirildi. PFDK, takdiri indirim maddesi olan 12. maddeyi de uyguladı.

KULÜP GÖREVLİLERİNE DE CEZA VERİLDİ

Derbi sırasında saha kenarında yaşanan olaylar nedeniyle kulüp görevlileri hakkında da yaptırım kararı alındı.

Galatasaray antrenörü Serhat Doğan'a, akredite olmadığı alanlarda bulunması nedeniyle 50 bin TL para cezası verildi. Doğan ayrıca rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

Fenerbahçe kulüp görevlisi Ahmet Aytar'a ise akreditasyon talimatına aykırılık gerekçesiyle 50 bin TL para cezası uygulandı.

GALATASARAY'A TOPLAM 2 MİLYON 120 BİN TL CEZA

PFDK, derbide yaşanan ihlaller nedeniyle Galatasaray Kulübü'ne toplam 2 milyon 120 bin TL para cezası verdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, tribünlerde sezon içinde iç sahada ikinci kez gerçekleşen çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 500 bin TL para cezasına çarptırıldı. Ayrıca 23 farklı tribün bloğundaki seyircilerin elektronik biletleri, takımın bir sonraki iç saha maçı için bloke edildi.

Karşılaşmada yaşanan saha olayları nedeniyle Galatasaray'a 560 bin TL ceza verildi. Maç öncesinde seremoniye çıkarılan refakatçi çocuk sayısının hakem ve futbolcu sayısından fazla olması da talimatlara aykırı bulundu ve kulübe bu gerekçeyle 500 bin TL ek ceza uygulandı.

Disiplin raporunda basın ve görsel düzenlemelere ilişkin ihlaller de yer aldı. Kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilen futbolcunun karma alanda (mixed zone) basına açıklama yapması ve stat skorbordunda Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) nezdinde tescil edilmemiş logosunun kullanılması nedeniyle Galatasaray'a ayrı ayrı 280 bin TL para cezası verildi.

FENERBAHÇE'YE 1 MİLYON 277 BİN 500 TL CEZA

Derbide konuk ekip olan Fenerbahçe de PFDK'nın yaptırımlarıyla karşılaştı. Deplasmanda sezon içinde üçüncü kez çirkin ve kötü tezahüratta bulunulması nedeniyle sarı-lacivertli kulübe 350 bin TL para cezası verildi. Misafir tribünündeki 3 bloğun elektronik biletleri de bloke edildi.

Saha olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye 560 bin TL para cezası uygulandı. Karşılaşmada 5 sarı ve 1 kırmızı kart görülmesi nedeniyle "takım halinde sportmenliğe aykırı hareket" gerekçesiyle 87 bin 500 TL ceza verilirken, oyundan ihraç edilen futbolcunun karma alanda röportaj vermesi nedeniyle kulübe 280 bin TL ek ceza kesildi.

Böylece Fenerbahçe'nin derbi nedeniyle aldığı para cezalarının toplamı 1 milyon 277 bin 500 TL oldu.