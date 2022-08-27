Dele Alli uçuracak

BEŞİKTAŞ, Gedson, Saiss, Weghorst ve Masuaku’dan sonra etkileyici bir transfere daha imza attı. İngilizlerin yakın zamanda ‘altın genci’ olarak gösterilen Dele Alli, Dolmabahçe’nin yolunu tuttu… 26 yaşında eski günlerini arayan Alli, sezon sonuna kadar kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giyecek. Son zamanlarda böyle bir yetenekli bir ismi Türkiye’de görememiştik. Futbolseverlerin de futbol ziyafeti çekeceğini düşünüyorum. Everton da en doğru tercihi yaptı. Beşiktaş, Dele Alli ve ondan çok şey bekleyenler için en doğru adres. Siyah-beyazlı takım son yıllarda kariyeri düşüşe geçen yıldızları ‘riskli’ hamleler olsa bile kadrosuna katmış ve onları adeta tekrardan parlatmıştı. Tabii ki bunda Süper Lig’in kalitesi(!) de önemli bir faktör ancak Dele Alli, kafasını futbola verirse Türkiye’de göstereceği performansla yeniden çift haneli bonservis bedeli karşılığında Premier Lig’in yolunu tutabilir.

Beşiktaş, kadro kalitesi olarak geçen sezondan daha da güçlenmiş durumda. Böyle bir takımın başında Şenol Güneş’i keşke görebilseydik. Çok daha farklı olacağından eminim.

Ahmet Nur Çebi ve yeni yönetimi transfer sezonunda 10 numaralık işler yaptı. Alkışlamak gerek.

Fenerbahçe doludizgin ama Beşiktaş’ın da yarıştan kopmayacağını şimdiden tahmin etmek zor değil. Geçen sezon kalite olarak yerlerde sürünen Süper Lig, bu sezon büyük heyecan yaratacak. Galatasaray’daki yıldızlar da unutulmamalı. Futbol ziyafeti çekeceğimiz bir sezon bizleri bekliyor.