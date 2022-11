D vitamini eksikliği erkek cinselliğini nasıl etkiler?

D vitamininin genel sağlığımız için önemi büyük. Peki erkeklerin cinsel sorunlarına fayda sağlar mı? İşte yanıtı



Acaba neden bu sorunu yaşıyorum?

SORU:

34 yaşında evli bir erkeğim. Karaciğer yetmezliğine bağlı D vitamini eksikliği yaşıyorum. Bu sorun yaklaşık 10 yıldır var. Son yıllarda gittikçe artan bir sertleşme güçlüğü yaşamaya başla­dım. Bunun D vitamini eksikliğiyle ilgili olabilir mi? T.A./ Sinop

CEVAP:

Yapılan çalışmalar D vitamini eksikliğinin doğrudan olmasa da dolaylı bir şekilde erektil sorunlara yol açtığını göstermek­tedir. Bunun en önemli nedeni D vitamini eksikliğinin neden olduğu yorgunluk ve güçsüzlüktür. D vitamini eksikliği güneş ışınlarından yeterince faydalanmama, obezite, yeterli ve sağlıklı beslenmeme, ka­raciğer yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği ve genetik hastalıklar nedeniyle oluşur. D vitamini eksikliği kişilerde halsizlik yorgun­luk, kilo verememe, kas ve eklem ağrıları, terleme, baş ağrısı, tırnaklarda ve saçlarda güçsüzlük, uykunun kalitesiz olması gibi durumlara neden olabilir. Tedavide vita­min takviyesi kullanmanın yanı sıra balık, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi D vitamini yönünden zengin besinleri de tüketmek fayda sağlamaktadır. Sizin durumunuzda D vitamini eksikliği ortadan kalktığında sert­leşme sorununuz da azalacaktır.

İktidarsızlık ilaçları bir işe yarıyor mu?

SORU:

Üç yıldır sertleşme sorunu yaşıyorum. 42 yaşındayım, 15 yıldır evliyim. Eczane vitrinlerinde bununla ilgili bir sürü rek­lamlar görüyorum. Bu ilaçlar gerçekten işe yarıyor mu, tavsiye edebileceğiniz bir ilaç var mı? G.V./ İstanbul

CEVAP:

Her şeyden önce genel sağlık durumunuz bilinmeden tavsiyeyle ilaç alınmasının doğru olmadığını, bu şekilde faydadan çok zarar göreceğinizi hatırlatmak isterim. Sertleşme sorununa gelince her şeyden önce sertleşme sorununa yol açan ne­denleri bilmek gerekir. Çünkü her derdin dermanı kendi içinden çıkar. Psikolojik kökenli bir sertleşme sorununda çözüm ilaç değil cinsel terapidir. Organik ne­denlere bağlı bir sertleşme sorununda önce ilaçlar yoluyla, yetersiz kaldığında ameliyatla çare aranır. Sertleşme sağla­yıcı ilaçlar kan damarlarının genişleterek penise giden kan miktarının artmasını ve ereksiyonun oluşmasını sağlar. Doğru ve yerinde ilaç kullanımı fayda sağlar.

Aramızdaki problemi nasıl çözebiliriz?

SORU:

29 yaşındayım. Eşimle sık sık kavga ediyor, çoğu zaman dargın yatıyoruz. Eşim böyle zamanlarda benimle sevişmek istiyor ama ben istemiyorum. Bu yüzden bana karşı kırıcı oluyor öfkeli davranıyor. Bu kısır döngüyü nasıl aşarız? S.E./ Bursa

CEVAP:

Her çiftte zaman zaman tartışmalar kırgınlıklar olur. Bu bir ilişkinin varlığının en önemli göstergesidir. Bununla birlikte bu tartışmaların sürekli olması, huzursuz­luğun gittikçe artması ilişkinin riskli bir sürece girdiğini gösterir. Bu durumdan ilk etkilenen şeylerden biride cinselliktir. Bazı çiftlerde cinsel yakınlık bozulan ilişkiyi onarma, yeniden yakınlaşma yoludur. Sanki cinsellik yaşanınca tüm kırgınlık­lar bitecek, sorunlar çözülecek gibi gelir. Cinselliğin bir sorun çözme yöntemi olarak kullanılması doğru değildir, bu şekilde za­manla cinsel uyum da bozulabilir. Sorunları çözmek için bir evlilik ve çift terapistinden profesyonel destek almanız uygun olur.