Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis idamla ilgili olumlu karar verdiğinde ben onaylarım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, idam tartışmalarına ilişkin “Meclis idamla ilgili olumlu bir karar verdiğinde onama makamı olarak ben de bunu onaylarım” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu’nda yeni yasama yılı açılış programına katıldıktan sonra çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam tartışmalarına ilişkin “Meclis’ten idamla ilgili karar çıktığında bana gelmeyecek mi? Bana geldiğinde onaylarım. Meclis’in görevi. Meclis idamla ilgili olumlu bir karar verdiğinde onama makamı olarak ben de bunu onaylarım” diye konuştu.

‘BU DA PARLAMENTONUN ÇALIŞMASIDIR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Anayasa Mahkemesi’nin yapısının değiştirilmesine ilişkin açıklamasıyla ilgili, “Bu da yine parlamento çalışmasıdır. Parlamento bu konuda Anayasa Mahkamesi ile ilgili yeni bir yapılanma yaparsa, yeni bir adım atarsa seve seve ben de buna katılırım” ifadelerini kulllandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP milletvekillerinin genel kurula katılmamasına ilişkin “Onun varlığı ile yokluğu arasında herhangi bir fark yok. Onların her zaman yeri ya dağdır ya sokaktır” dedi.

‘PAŞİNYAN’A MI SORACAĞIZ?’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Ermenistan-Azerbaycan sınır hattında yaşananlara ilişkin “Türkiye müdahil olmasın” açıklamasının sorulması üzerine “Biz ne yapacağımızı Paşinyan’a mı soracağız? Kararımızı kendimiz verdik” dedi.

‘TAMAM’A UYSAK, HER ŞEY DEĞİŞECEK’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de covid vaka sayısına ilişkin yaşanan tartışmaların anımsatılması üzerine “Bilim Kurulu, bilim insanlarından oluşur. Bilim insanları da bununla ilgili her türlü düşüncelerini, çalışmalarını, araştırmalarını yapıyorlar ve sağlık bakanı başkanlığında yürütülen adımlar atılıyor. Üzüntümüz var, nedir? Sayının buralara kadar çıkmaması en büyük beklentimizdi. Bir ara 14’e kadar düştü. Biraz tavsiyelerimize ‘TAMAM’a (temizlik-maske-mesafe) bir ruysak her şey değişecek. Temenni ederim ki uyarız ve bir an önce de koronavirüs belasından milletimizi kurtarırız” ifadelerini kullandı.