İlk üç turda önde olmasına rağmen seçimi kazanamayan YENİ Parti’nin adayı sonuç alamadı. Dördüncü turda 19 oy alan CHP’li Sıtkı Keskin, Çukurova Belediyesi Başkan Vekili seçildi.

Adana'nın Çukurova Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi dört turda tamamlandı. CHP'nin adayı Sıtkı Keskin ile YENİ Parti'nin adayı Feramuz Oran arasında geçen seçimde ilk üç turda sonuç alınamadı. Cumhur İttifakı'nın aday çıkarmadığı seçimde, dördüncü turda 19 oy alan CHP'li Sıtkı Keskin başkan vekili seçildi.

İLK ÜÇ TURDA SONUÇ ÇIKMADI

Çukurova Belediyesi başkan vekilliği seçiminin ilk turunda YENİ Parti'nin adayı Feramuz Oran 18, CHP'nin adayı Sıtkı Keskin ise 8 oy aldı. Oylamada 9 boş oy kullanılırken 1 oy geçersiz sayıldı.

İkinci turda Feramuz Oran 15, Sıtkı Keskin 11 oy aldı. Bu turda da 9 boş oy kullanılırken 1 oy geçersiz sayıldı.

Üçüncü turda ise Oran 16, Keskin 11 oy aldı. Sandıktan 9 boş oy çıkarken geçersiz oy kullanılmadı.

Her üç turda da toplam 36 oy kullanıldı. Adayların gerekli oy sayısına ulaşamaması üzerine seçim dördüncü tura kaldı.

DÖRDÜNCÜ TURDA 19 OYLA SEÇİLDİ

Seçimin dördüncü turunda oy dağılımı değişti. YENİ Parti'nin adayı Feramuz Oran 17 oy alırken CHP'nin adayı Sıtkı Keskin 19 oy aldı.

İlk üç turda rakibinin gerisinde kalan Sıtkı Keskin, son turda aldığı 19 oyla Çukurova Belediyesi Başkan Vekilliği görevine seçildi.