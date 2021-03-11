Çocuğa cinsel eğitimi kim vermelidir?

Çocuklarla cinselliği konuşmak anne babaların en çok zorlandığı konulardan biri. İşte onlar için yol haritası

12 yaşındaki oğlumu nasıl yönlendiririm?

SORU:

Ben 2 çocuk annesi bir kadınım. 12 yaşındaki oğlum kadın erkek ilişkileri hakkında sorular soruyor, ne cevap vereceğimi bilemiyorum. Çocuğun bu yaşta cinsellikle ilgili sorulara kim cevap vermeli? A.Z./ Konya

CEVAP:

Çocuklar üç yaşından itibaren her şeyi merak ettikleri gibi cinsellikle ilgili konuları da merak edip öğrenmek isterler. Her yaşın kendine özgü ilgi odağı olan ve merak edilen konuları vardır. Küçük çocuklarda cinsiyete özgü farklılıklar, anne karnına nasıl girdiği, nereden doğduğu, nasıl doğduğu gibi konular merak edilirken yaş ilerledikçe soruların niteliği de değişir. Ergenlik öncesi dönem ya da ergenlik başlangıcında karşı cinse ve cinsel ilişkiyi özgü konular merak edilir. Anne babaların çocuğun gelişimine paralel olarak karşılaşacakları sorularla ilgili önceden araştırıp doğru bilgileri öğrenmesi gerekir. Ergenlik dönemine kadar çocuk cinsellikle ilgili merak ettiği şeyleri kime soruyorsa o ebeveyn, ergenlik döneminden sonra çocuğun kendi cinsiyetinden ebeveyni cevaplamalıdır. Çocuk hiçbir zaman sorduğu sorulardan dolayı ayıplanmamalı, suçlanmamalı ve küçük düşürülmemelidir, soruları basit, kısa, net cevaplar verilmelidir.

Düzenli ilişki için ne yapılabilir?

SORU:

2016 yılında evlendim, evlendiğimizden beri düzenli bir cinsel hayatımız yok. Bazen 2-3 gün peş peşe cinsellik yaşıyoruz, bazen bir ay bir şey olmuyor. Bu bende erken boşalma sorununa neden oluyor. Düzenli bir cinsel hayat nasıl sağlanır? U.S./ Niğde

CEVAP:

Cinsel yaşamda çiftlerin uyumunu bozan en önemli nedenlerden biri de düzensiz ve aralıklı seks yapmaktır. Bu düzen genellikle kadının ilk çocuk gebe kalmasıyla bozulmaya başlar, gebelik, lohusalık, çocuğun yarattığı stres ve yorgunlukla devam eder. Erkekte ereksiyon kalitesi ve boşalma denetimi için belirli aralıklarla ereksiyonun gerçekleşmesi ve boşalma olması gerekir. Aynı şey kadın içinde geçerlidir. Kadınlar da cinsel uyarılma ve orgazm sonradan öğrenilen ve tekrarlarla pekişen bir beceridir, tekrar arttıkça uyarılma ve haz alma artar. Düzenli bir cinsel hayat için eşler aralarında konuşarak haftanın belirli günleri cinsel yakınlık yaşamak için anlaşabilirler. Bu esnek bir anlaşmadır, her seferinde cinsel ilişki yaşamak zorunda olmazlar, bu süreyi birlikte erotik bir şeyler seyretmek, okumak, sohbet etmek için değerlendirebilir.

Cinsel hayatım yoluna girer mi?

SORU:

36 yaşında 5 yıldır evli bir kadınım. Eşim hiç romantik değil. Cinsellikten soğudum. Ne yapabilirim? G.D./Bursa

CEVAP:

Erkekler için partnerlerini tatmin etmek, “Nasıldı?” sorusuna “Harikaydı, sen beni kendimden geçirdin, bana kadınlığımı hissettirdin” yanıtını almak ne kadar önemliyse, kadınlar açısından da “Seni çok beğeniyorum, sana aşığım, çok güzelsin” cümlesiyle anlam bulan romantizm, arzulanmak, erkeğin aşk nesnesi olmak o denli önemlidir. Ancak bazı erkekler romantizm sunmadan ilgi beklerler. Size eşinizle açık açık konuşmanızı ve bu sıkıntılarınızı dile getirmenizi öneririm.