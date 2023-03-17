Cinsellikte aşırı talepkâr olmak ilişkiden soğutabilir

Cinsellik, eşlerden birinin isteği doğrultusunda bir baskı aracına dönüştüğünde olanı da bozarak tümüyle negatif bir kısır döngüye dönüşebilir

Eşimin bu baskısından nasıl kurtulabilirim?

SORU:

32 yaşındayım ve 5 aydır evli bir erkeğim. En çok seks yapmam gereken bir dönem­de seksten soğudum, yataktan kaçar ol­dum. Eşim gece demiyor, gündüz demiyor sürekli ‘cinsellik yaşayalım’ diyor. Onu seviyorum ne yapmam lazım? K.F./İzmir

CEVAP:

Cinsellik ancak karşılıklı istek ve rızayla yaşanırsa mutluluk verir. Erkek cinselliği kontrol ve güç odaklı olduğundan kontro­lün kadına geçmesi erkeğe kendini güçsüz hissettirebilir. Çünkü erkeklerin bir çoğu sadece kendini hazır hissettiğinde seks ya­pabilir bunun dışında seks yapmak zorunda kaldığında sertleşme ve boşalma sorunları yaşayabilir. Bazı erkekler cinsel yeter­sizlik duygusunu tekrar yaşamamak için cinsellikten tümüyle uzaklaşmayı seçebilir. Böyle durumlarda cinselliği daha fazla isteye tarafın sabırlı olup, talebin eşinden gelmesini beklemeyi öğrenmesi gerekir. Bu süre içinde erotik ortam yaratma, cinselliği doğrudan istemek yerine bir oyuna çevirip beklentisiz başlama, isteme ve reddetme hakkına saygı duyma gibi küçük değişiklik­ler sorunun çözülmesini kolaylaştıracaktır.

Aramızdaki yaş farkı bir sorun yaratır mı?

SORU:

Erkek arkadaşım benden tam 14 yaş büyük. Ben 26 yaşındayım, kendisi 40 yaşında. Şimdilik cinsellik konusunda da bir sorun yok gibi. Bu yaş farkı ileri­de bir sorun yaratır mı? S.Ö./Balıkesir

CEVAP:

Ülkemizdeki evli çiftlerdeki yaş farkına ba­kıldığında çoğunlukla 2-4 yaş arası erkek lehine bir yaş farkı olduğu görülüyor. Sizin durumunuzda ortalamanın biraz üstünde bir yaş farkı var. Yaş farkı, eşlerin uyumu ve sağlık durumuna sorun oluşturur veya oluşturmaz. Cinsel uyum ve cinsel sağlık konusunda biyolojik yaş tek başına belir­leyici olmuyor. Erkek arkadaşınız, yediğine içtiğine dikkat eden, spor yapan, cinselliği seven biriyse sorun yaşamayabilirsiniz. Sizin durumunuzda ilişkinin bütünü içinde bir uyum varsa, aile ve sosyal çevreniz tarafından onaylanan bir ilişki ise içiniz rahat olabilir. Eşinizle aranızdaki yaş farkından dolayı ilerde ortaya çıkabilecek başka sorunları öngörebilmek ve şimdiden tedbir alabilmek için bir evlilik çift terapis­tinden destek almanız uygun olur.