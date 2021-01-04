Cinsellik tek başına evliliği kurtarır mı?

Birçok evli kadın; eşiyle yaşadığı sorunları, cinsel ilişkiyle halledebileceğini ve eşinin tavırlarının değişeceğini düşünür. Peki bu düşünce ne kadar doğru?

Eşimle sorunlarımız böyle düzelir mi?

SORU:

32 yaşında, 4 yıldır evli bir kadınım. Eşimle iki yıldır sorunlarımız var. Yatakta iyi olursam sorunlarım düzelir mi? B.C./Adana

CEVAP:

Cinsellik; tek başına bir evliliği ya da ilişkiyi kurtaramaz. Bu var olan sorunların üstünü geçici bir süre örtmekten başka bir işe yaramaz. Bu sorunlar hafif bir uyaranla tekrar açığa çıkabilir. Bu süreç, tartışmaların daha da alevlenmesine neden olabilir. Evlilikte cinselliğin önemli bir yeri vardır ancak cinsellik; saygı, sevgi ve güven temellerinden sonra gelir. Size önerim; var olan sorununuzu son unsur olan cinsellikten başlayarak çözmeye çalışmak yerine, önce evlilik sorunlarınız üzerinde çalışmanız… Var olan sorunlarınızı çözüp zedelenen ilişkinizi onardıktan sonra cinsel yaşantınız üzerine yoğunlaşmanız, yararınıza olacaktır.

Neden cinselliği konuşamıyoruz?

SORU:

İki senelik evliyiz ve eşimle hâlâ cinsellik hakkında konuşamıyoruz. Acaba ona yanlış mı yaklaşıyorum? G.A./Balıkesir

CEVAP:

Eşinizin cinsellikle ilgili kitapları okumasını sağlayıp, birlikte filmler seyrederek cinselliğin insanın doğasında var olduğunu kendisine gösterebilirsiniz. Cinselliğin ayıp, günah ya da utanılacak bir durum olmadığını öğretmek size düşüyor. Bu arada bu konuyla ilgili kendiniz de araştırıp öğrenmelisiniz. Cinsellikle ilgili bilmesi gerekenleri öğretirken de acele etmemeli ve son derece sabırlı olmalısınız. Buna rağmen, evliliğinizde aradığınız cinsel uyumu hâlâ bulamıyorsanız, ilişkiniz daha fazla zarar görmeden, bir evlilik terapistinden profesyonel yardım alabilirsiniz.

Çocuk konusunda nasıl anlaşabiliriz?

SORU:

Evleneli 5 ay oldu ama eşim hemen çocuk istiyor. Ancak ben hazır değilim. Onu beklemeye nasıl ikna edebilirim? M.Y./Antalya

CEVAP:

Yeni evlenen çiftlerde bazen eşlerden biri çocuk konusunda diğerine göre daha aceleci olabiliyor. Genellikle ebeveynlerin ve sosyal çevrenin çiftler üstünde kurduğu baskılardan dolayı da çocuk yapma konusunda aceleci davranılabiliyor. Kimi zaman da, evlenme yaşının gecikmesine bağlı olarak bireylerdeki doğurganlık süresinin kısalması yani biyolojik zorunluluklar, çiftleri çocuk yapmaya yönlendirebiliyor. Her ne kadar çocuk aileyi tamamlayan en önemli unsurlardan biri olsa da, çiftin buna kendi özgür iradesiyle karar vermesi gerekiyor. Bu kararı verirken de kendileri için en uygun zamanı kollamaları esastır. Eşlerden birinin kendini hazır hissetmemesi, mutluluktan çok sorun yaratır. Eşinize, her ikinize de uyan bir zaman diliminde, çocuk yapmanızın daha doğru olacağını anlatın. Bu süre zarfında da kendinizi çocuk sahibi olmaya hazırlamalısınız.