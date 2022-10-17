Cinsellik bir görev değildir

Cinsellik kimi çiftler için zorla yapılan bir göreve dönüşebilir. Bu durum da evliliğin bitme noktasına geldiğini gösterir. Peki çözüm yolu nedir? İşte yanıtı…

Eşimi arzulamak zorunda mıyım?

SORU:

Ben 9 yıldır evli, çalışan bir anneyim. İşten döndükten sonra cinsellik yaşamaya hiç enerjim kalmıyor. Eşimle ayda ancak 1-2 defa birlikte oluyoruz, o da sırf eşim istediği için oluyor. Hiç haz almadığım bir olayı yaşamak zorunda mıyım? Ç.H./ Konya

CEVAP:

Cinselliğin olmadığı evlilikler çeşitli nedenlerle bir araya gelmiş iki kişinin ortak yaşaması gibidir. Yani cinsellik birlikte yaşayan iki kişiyi çift yapar. Bu­nunla birlikte cinsellik asla zorla yapılan bir göreve dönüşmemelidir. Cinselliği görev olmaktan çıkaran eşlerin karşılıklı birbirine gösterdikleri ilgi, açık iletişimle isteklerini ortaya koymaları ve kendile­rine özel zaman yaratmalarıdır. Cinsellik yalnızca cinsel birleşme değildir, birlikte banyo yapma, yatakta erotik konuşmalar yapma, dokunma ve hissetmeden oluşan bir bütündür. Cinsel birlikteliği kazananın ya da kaybedenin olmadığı, senaryosunu eşlerin birlikte yazıp yönettikleri, başrolü­nü birlikte oynadıkları seyircisiz bir oyun gibi görmelidir. Cinsel yaşam bir oyuna dönüştüğünde görev olmaktan çıkarak ev­liliği güçlendiren bir paylaşıma dönecektir.

Cinsel isteksizlikle nasıl başa çıkılır?

SORU:

34 yaşındayım. 1 yıldır depresyondayım. yaşıyorum. Bunun için depresyon ilaçları kullanıyorum. Sanırım ilaçlardan dolayı cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunu yaşıyorum. Bu sorunu nasıl çözebilirim? B.D./İstanbul

CEVAP:

Depresyon cinselliği iki şekilde olumsuz etkiler. Hem depresyon ilacı hemde bu hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar duygusal ve fiziksel olarak cinsel tepkileri bozar. Cinsel isteksizlik sertleşmeyi, sertleşme güçlüğü cinsel isteksizliğe neden olur. Bu konuda doktorunuzla konuşarak bu konuda yan etkisi daha az bir ilaç vermesini isteyebilirsiniz. Ancak çoğu zaman ilaç tedavisi tek başına yeterli olmaz, buna ek olarak psikoterapi de alınması gerekir. Sizin durumunuzda önce depresyonu tedavi ettirmeniz kendinizi iyi hissetmeye başladığınızda cinsel terapi almanız uygun olur.

Yaşadığım ilişkide gebelik oluşur mu?

SORU:

33 yaşındayım. Kız arkadaşımla sürtünme yolu ile ilişki yaşadık. Dışarı boşalma olduktan sonra bir süre daha devam ettik. Gebe kalma ihtimali var mıdır? P.H./Samsun

CEVAP:

Gebeliğin oluşması için canlı erkek sperm hücresinin, kadının yumurta hücresine ulaşması gerekir. Sperm hücreleri hareketli olduğundan vajina üstüne boşalma durumunda akarak yumurta hücresine ulaşabilir. Bu nedenle sözünü ettiğiniz şekilde çok düşük de olsa bir gebelik hissi vardır. Birçok istenmeyen gebelik böyle düşük riskli yakınlıklardan oluşur. Bir sonraki adet dönemine kadar bekleyip gecikmesi durumunda bir gebelik testi yaptırmanız uygun olur. Eğer kız arkadaşınızla düzenli bir cinsel hayatınız varsa kondom ya da doğum kontrol hapı gibi güvenli bir doğum kontrol yöntemini seçmeniz sizi istenmeyen gebeliklerden ve stresten koruyacaktır.