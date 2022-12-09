Cinsel yaşamı bozan hatalı davranışlar

Hemen her çiftin kendine has bir ilişki dinamiği olmakla birlikte bazı sorunların ortak olduğunu söyleyebiliriz. İşte cinsel yaşama zarar veren yanlışlar…

Sorun yaşamamak için ne yapabilirim?

SORU:

32 yaşındayım, evliliğe giden bir ilişkim var, çevremdeki birçok kişinin evliliğinde ve cinsel yaşamında sorun­lar yaşadığını duyuyorum. Bu sorunları neden oluyor, aynı şeyleri yaşamamak için ne yapabilirim? Y.Z./ Bursa

CEVAP:

Cinsel sorunlara yol açan pek çok hatalı davranış var. Bunlar; uygun olmayan yer ve zamanda cinsel birliktelik talep etme, part­neri eleştirip, utandıran davranışlarda bu­lunma, sürekli gergin bir çift ilişkisi ve bunu yatağa taşıma, eşini başkalarıyla kıyasla­ma, eşini değil sadece hazzını düşünme, öz bakımı ihmal etme, eşin istek ve arzularını görmezden gelerek yok sayma, mahremi­yet koşullarını ihmal etme, seks yapılan ortama gereken özeni göstermeme, aceleci davranma, seksten sonra ilgisiz davranıp eşe kendini kullanılmış hissettirme ve evli­lik konforuna kapılıp cinsel çekiciliği ihmal etmektir. Hiç sorunu olmayan bir ilişki yok­tur, önemli olan kendinize zaman tanıyıp, sevgi ve saygıyı yitirmeden olaylara çözüm odaklı bakarak ilişkinin gelişmesine fırsat tanımaktır. Cinsel konularda açık iletişim birçok sorunu oluşmadan önleyebilir.

Sünnetli olmak niye fayda sağlamıyor?

SORU:

25 yaşındayım, erken boşalma sorunu yaşıyorum. Bir yazıda sünnetli olmanın erken boşalmayı önlediğini okudum, sünnetli olduğum halde neden bu sorunu yaşıyorum? E.D./ Kütahya

CEVAP:

Bu doğruluğu oldukça tartışmalı bir konudur. Eğer sünnet erken boşalmayı önleseydi, bugün sünnetin yaygın olduğu ülkelerde böyle bir sorunun varlığından söz edilmemesi gerekirdi. Sünnet, penis başını korumak için doğumdan itibaren var olan küçük bir deri parçasının basit bir cerrahi operasyonla kesilerek alınmasıdır. Sünne­tin erken boşalmayı önlediğini destekleyen yeterli sayıda çalışma olmadığı için bu konuda kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Bununla birlikte sünnetin temizlik ve hijyen açısından oldukça faydalı olduğu, bu yönüyle cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda az da olsa koruma sağladığı bilinen bir gerçektir. Sizin durumunuzda eğer düzenli bir partner ilişkiniz yoksa hızlı boşalma zaten beklenen bir durumdur, bo­şalma denetimi ancak uzun süreli, düzenli birliktelik sırasında öğrenilir.

Cinsel isteksizlik terapiyle düzelir mi?

SORU:

15 yıldır evliyim ve yıllardır devam eden cinsel isteksizliğim var. Bu sorun cinsel terapi ile düzelir mi, terapide neler yapılır? V.A./İstanbul

CEVAP:

Cinsel isteksizlik en yaygın ve en karmaşık cinsel işlev bozukluklarından biridir. Genel veya cinsel sağlıktaki bozukluklar, kişiye sıkıntı veren tüm olaylar, cinsel ilişkinin ayıp, yasak, günah, yanlış, pis bir eylem olarak görülmesi, hormonsal eksiklikler, ekonomik sorunlar, aile sorunları ve kulla­nılan ilaçlar doğrudan cinsel isteği etkile­yebilir. Her derdin dermanı içinden çıkar. Organik nedenden kaynaklı bir durumda ilaç ya da ameliyat tedavisi, psikolojik nedenden kaynaklanıyorsa cinsel terapi çözüm olabilir. Cinselliğin yeniden yapı­landırıldığı, istek ve arzuların korkusuzca dile getirilebildiği, erotizmin artırıldığı güvenli bir ortamda yaşanılan, dokunmaya ve hissetmeye odaklı bir cinsellikte sorun yaşanma ihtimali daha düşüktür.