Cinsel terapi sadece evli çiftlere mi uygulanır?

Cinsel terapi denince ilk akla gelen bunun evli ve cinsel hayatı olanları ilgilendiren bir terapi yaklaşımı olmasıdır. Oyca cinsellik hemen herkesi ilgilendiren yaşamın özel bir boyutudur…

Nişanlımın sorunu için ne yapabiliriz?

SORU:

28 yaşındayım, bir yıldır nişanlıyım, nişan­lıma ne zaman biraz yaklaşsam kendini kapatıp kasıyor, cinsellikten korktuğunu söylüyor. Bazı sorunları olduğunu düşünü­yorum, evlenmeden bir uzmana gidip görüş almamız doğru olur mu? İ.D./ Ankara

CEVAP:

Cinsel gelişim aşamalarında çocuklukta cinsel kimlik ve roller, ergenlikte cinsel yönelim, gençlikte partner ve ilerleyen dönemde eş seçimi belirleyicidir. Nişanlılık ya da evlilik öncesi çift ilişkisinde cinsel terapiden çok bir cinsel danışmanlıktan söz edilebilir. Cinsel danışmanlık evlilik hazır­lığı içinde olan kişilere cinsel eğitim, olası problemlere karşı bilgilendirme ve problem çözme becerilerinin öğretilmesi, bibliyoterapi kapsamında eğitici kitaplar ve videolar ver­meyi içerir. Batıda çok daha yaygın olan bu uygulama bizim ülkemizde de yaygınlaşmaya başlamıştır. Sizin durumunuzda nişanlınızda ilerde vajinismusa neden olabilecek cinsellik ve ilk geceyle ilgili bazı korkuları olabilir. Ni­şanlınızla birlikte cinsel danışmanlık alarak bu sorunları ortaya çıkmadan önleyebilir, sorunsuz bir başlangıç yapabilirsiniz.

Eşim niye bu kadar aceleci davranıyor?

SORU:

2 yıldır evli bir kadınım. Eşimle ilişkimiz evlendiğimizden bu yana sadece birkaç dakika sürüyor. Ona göre bu normal bir durum ama ben tatmin olmuyorum. Niye böyle davranıyor? R.S./ Antalya

CEVAP:

Erken cinselliğinde en yoğun cinsel haz, cinsel uyaranla birlikte artan fizyolojik gerilimden boşalarak kurtulma sırasında hissedilir. Genellikle mastürbasyon sırasında kısa sürede hazza ulaşmaya alışan erkek için partner ilişkisinde bu hazzı geciktirmek hiç kolay değildir, zamanla kazanılması gereken bir beceridir. Erkek partnerini mutlu etmek, onun gözünde güçlü ve yeterli görünmek için ön sevişmeyi ve kendi hazzını ertelemeyi sonradan öğrenir. Bununla birlikte cinsel bir­liktelikte amaç sadece erkeğin rahatlaması olmamalıdır, bu eğer bir cinsel işlev bozuklu­ğundan kaynaklanmıyorsa tek taraflı bencil bir tutumdur. Çünkü gerçek ve doyumlu bir cinsel yaşam ancak her iki eşin de beklen­tilerinin karşılanmasıyla mümkündür. Bu nedenle erkeğin eşinin ihtiyaçlarını gözetme­si, birlikte hazza ulaşmanın yollarını araması gerekir. Sizin durumunuzda eşinizin tutumunu onaylamak mümkün değildir, onunla konuşa­rak duygularınız paylaşıp beklentilerinizi dile getirebilir, duyarsız kalması durumunda bir uzmandan destek almayı önerebilirsiniz.