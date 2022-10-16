Cinsel sorunlarda bitkisel çözümler ne kadar etkilidir?

Aktarlardan satılan çay, macun, vitamin gibi bitkisel ürünleri tavsiye üzerine ya da gelişigüzel kullanmayın. Zira bu ürünlerden fayda sağlamak isterken zarar görebilirsiniz…

Aktarlarda satılan karışımlar etkili mi?

SORU:

62 yaşındayım. Genel olarak önemli bir sağlık sorunum olmamasına rağmen bir süredir ereksiyonu sürdürmekte zorluk çekiyorum. Aktarlar bir sürü karışım öneriyor ama emin olamıyorum. Sizce bunlar işe yarar mı? C.S./ İstanbul

CEVAP:

Erkeklerde yaş ilerledikçe cinsel ilgi, istek ve performansta bir azalma görülmesi normal ve beklenen bir durumdur. Sert­leşme sorunlarında tedavi ortaya çıkaran organik ya da psikolojik nedenlere göre yapılır. Bu nedenle öncelikle bir üroloji doktoruna giderek muayene olmanız tıbbın yetersiz kaldığı durumlarda alternatif tıbba yönelmeniz uygun olur. Yan etkisi olma­yanın etkisi olmaz, ilaçların çoğu bitkilerin bazı kimyasal değişimler sonucu ilaca dönüştürülmesi sonucu oluşur. Etki ile yan etki arasındaki fark yalnızca kullanım amacından gelir. Bilinçsizce kullanılan çay, macun, vitamin gibi doğal ilaçlar da en az diğer ilaçlar kadar zararlı olabilir, bilimsel yollardan fazla uzaklaşmamalıdır.

Düzenli bir ilişkiyle sorun çözülür mü?

SORU:

6 yıldır evliyim ve hep erken boşalma sorunum oldu. Bunu iş yoğunluğuma bağlıyordum. Sık sık seks yapıyorum ama hala sorun düzelmedi. Başka ne yapabilirim? F.D./Antalya

CEVAP:

Sizin de belirttiğiniz gibi erken boşalma sorununun en önemli nedenlerinde biri düzensiz ve aralıklı ilişkidir. Ancak bu tek neden değildir. Erkeğin doğasındaki hızlı boşalma güdüsü ergenlikten itibaren uzun yıllar süren mastürbasyon tekrarlarıy­la pekiştirilir. Bunlara ek olarak cinsel deneyimsizlik, çift ilişkisindeki sorunlar, performans kaygısı, uygun olmayan koşul­larda cinsellik yaşama, organik nedenler ve bazı ilaçların yan etkisi gibi nedenler de erken boşalmanın nedenleri arasındadır. Sizin durumunuzda erken boşalmayı tetik­leyen başka faktörler olabilir, bu nedenle yalnızca ilişki sıklığı yeterli olmayacaktır. Nefes ve gevşeme egzersizleri, cinsel heyecanı yönetmek için dur-başla tekniğini uygulama, sevişmeyi uzun tutma, rahat ve güvenli bir ortamda sevişmeye başlama gibi bazı küçük değişiklileri deneyebilirsi­niz. Sorunun devam etmesi durumunda bir uzmanda destek almanız uygun olur.

Bu düşüncelerden nasıl kurtulurum?

SORU:

27 yaşındayım. Zaman zaman aklıma kız arkadaşımın eski erkek arkadaşıyla ilişkisi ve yaptıklarının geliyor. Bu düşüncelerden nasıl kurtulabilirim? A.C./İstanbul

CEVAP:

Yazdıklarınızdan bir retroaktif kıskançlık sorunu yaşadığınız anlaşılıyor. Bu sorunla her geçen gün daha sık karşılaşıyoruz. Bunun nedeni modern yaşamın ve sosyal medya kullanımının karşı cinsle yakın­laşma ve flört etmeyi kolaylaştırması, ilk flört yaşının düşmesi veya evlilik yaşının gecikmesi ve hemen hemen herkesin bir geçmişinin olmasıdır. Bunlara ek olarak kıskançlık duygusunu yaşayan kişinin bireysel geçmişi, çocukluk travmaları, geçmiş ilişkilerinde ne yaşadığıdır. Retro­aktif kıskançlık psikoterapi, ileri durumlar­da ilaç ve psikoterapinin birlikte uygulan­dığı tedavi programıyla tedavi edilebilir takıntı hastalığıdır. Sizin ilişkiniz daha fazla zarar görmeden bir uzmandan destek almanız uygun olur.