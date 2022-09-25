Cinsel mutluluk için özgüven şart

Dünyadaki en güçlü afrodizyak ve cinsel mutluluğun en önemli sırrı özgüvendir. Çünkü bu durum kişinin hem kendinden emin olmasını sağlar hem de ona cesaret verir…

Bu durum cinsel hayatı etkiler mi?

SORU:

6 yıllık evliyi bir kadınım. Eşimde baştan beri bir özgüven sorunu var. Ye­terince iyi olmadığını düşündüğünden cinsel hayatımızda sıkıntılar yaşıyo­ruz. Özgüven gerçekten cinsel hayatı etkiler mi? S.S./ Bursa

CEVAP:

Özgüven kişinin hem kendisiyle gurur duymasını, hem bedeninden, hem de partnerinin bedeninden keyif almasını sağlar. Kişi; kendisinin, yakınlarının ve hayatının sorumluluğunu alabildiği sürece, özgüveninin farkına varabilir. Kişisel gelişimini tamamlamış, ne istediğini bilen, gelecekte ne yapacağını planlayan bir kişinin hayatına hâkim olması öz güvenin ta kendisidir. Özgüven yalnızca cinsel yaşamda değil hayatın bütün alanlarında başarının ön koşuludur. Sizin durumunuzda eşinizin bir onaylanmaya ve desteğe ihtiyacı olabilir. Sizin onaylamalarınızın yeterli olmadığı durumda bir ruh sağlığı uzmanından destek alması uygun olur.

Sık sevişmenin zararı olur mu?

SORU:

23 yaşında bir erkeğim. Bir aydır evliyim. Eşimle hemen her gün, bazı günler 2-3 defa seviştiğimiz oluyor. Her gün cinsel ilişki yaşamamız çok mu aşırı? Bunun bir zararı olur mu, ilerde bıkkınlığa yol açar mı? E.Ç./ İzmir

CEVAP:

Yaşınız genç ve sevişmekten zevk aldığınız için sık sık cinsel ilişki yaşamanız normal ve doğal bir durumdur. Karşılıklı istek ve rıza ile olduğu sürece her gün cinsel ilişkide bulunmanın bedenen ve ruhen sağlıklı insanlar için, herhangi bir sakıncası yoktur. Bundan yana içiniz rahat olsun. Her ne kadar zamanla ilk heyecanını yitirip sıklığı bir miktar azalsa da sevdiğiniz ve arzuladığınız kişiyle cinsel ilişkide bulunduğunuz ve bundan haz aldığınız sürece seksten sıkılmaz ya da bıkmazsınız.

Şüphelerle nasıl başa çıkabilirim?

SORU:

Bir yıl nişanlı kaldıktan sonra 2 ay önce evlendim. Eşim baştan beri cinsel yönden hep istekli ve aktif oldu. Bir kadın olarak onun bu kadar rahat ve istekli olması ak­lıma benden önce başka ilişkileri oldu mu sorusunu akla getiriyor. Bu şüphelerle nasıl baş edebilirim? Ö. R./ İstanbul

CEVAP:

Karşılıklı güven, sevgi ve saygı evliliğin temelidir. Kuşku beyindeki bir kurtçuk gibi sürekli huzursuz eder. Onun bir erkekle seviştiğini ancak kendi itiraf ederse anlayabilirsiniz. Günümüzde bir kızın internet, basılı medya ya da seyrettiği filmlerden model alarak cinselliği öğrenmesi mümkündür, mutlaka yaşaması gerekmez. Bu nedenle size güvenen ve sizi seven bir kadın olarak yanınızda rahat olması sizden önce hayatında bir erkeğin olduğu anlamına gelmez. Bundan şikayet etmek yerine memnun olmanız gerekir. Bu nedenle onu kırmadan bu işi halletmeniz gerek. Aksi taktirde, onun bu rahatlığından şüphe ettiğinizi fark ederse sizden ya da seksten soğuyabilir. Sonradan pişman olmamak için evliliğinize zaman tanımanız uygun olur.