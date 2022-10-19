Cinsel isteksizlik hastalık değildir

Cinsel isteksizlik kadın-erkek ilişkilerindeki en önemli sorunlardan biridir. Ancak tedavi edilebilen bir cinsel işlev bozukluğudur…

Eşimin problemiyle nasıl başa çıkarız?

SORU:

38 yaşında evli bir erkeğim. 33 yaşındaki eşimde cinsel isteksizlik var. Bunun çaresi nedir? H.D./Balıkesir

CEVAP:

Cinsellik sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Cinsel isteksizlik kadın-erkek ilişkilerindeki en önemli sorunlardan biridir ve bir hastalık değil, kesin olarak tedavi edilebilen bir cinsel işlev bozukluğudur. Cinsel isteksizlik sorununun ortadan kaldırılması hem kişinin kendisinin hem de eşinin mutluluğu ve yaşam kalitesinin arttırılması açısından büyük önem taşır. Ancak cinsel isteksizlik birden ortaya çıkmaz, aşamalı bir süreç olarak zaman içinde gelişir. Bu nedenle çözümü de çok yönlü bir cinsel terapi sürecini gerektirir. Cinsel isteksizliğin kaynağında çiftin ilişkisiyle ilgili sorunlar varsa cinsel terapiyle birlikte alınacak çift terapisine de ihtiyaç olacaktır.

Rahim ameliyatıyla cinsellik biter mi?

SORU:

35 yaşında evli bir kadınım. 3 ay önce rahmim alındı. Çok moralsizim. Bu durum cinsel hayatımı bitirir mi? K.A./İstanbul

CEVAP:

Dünyada çeşitli hastalıklar nedeniyle rahmi alınmış pek çok kadın var. Dolayısıyla da bu durumda olan kadınlar üzerine yapılmış birçok araştırma ve test de var. Rahmi alınmış bir kadın da, cinsel ilişki sırasında haz alabilir. Diğer bir deyişle; rahmin olmaması kesinlikle kadınlığın bittiği anlamına gelmiyor. Benim size önerim; partnerinize ve yaşadığınız cinsel ilişkiye odaklanmanız yönünde olacaktır. İlişki sırasında rahminizin olduğu dönemlerdeki gibi rahat olmalı, durumunuzu kesinlikle sorun etmemelisiniz. Böylelikle cinsel hayatınızı olumsuz etkileyecek bu yanlış düşünceden çok kısa zamanda kurtulabilirsiniz.

Cinsellikten niye zevk almıyorum?

SORU:

34 yaşındayım, 2 yıldır evliyim ve doğum kontrol hapı kullanıyorum. Bir yıldır cinsel isteksizlik sorunu yaşıyorum. Sebebi doğum kontrol hapı olabilir mi? F.S./Manisa

CEVAP:

Son 10 yılda yapılan araştırmalar; doğum kontrol hapı, spiral ve bant gibi gebelik önleyici hormonal uygulamaların, kadınların seks düşünme ve isteme sıklığını kısmen azalttığını, hatta uyarılmayı güçleştirdiğini gösteriyor… Ancak bunu bilimsel veri olarak kabul etmek için yeterli istatistiksel veri yok. Bununla birlikte bu sonucun tam tersini kanıtlayan çalışmalar da var. Evet, doğum kontrol hapları içerdiği östrojen hormonu nedeniyle cinsel isteği baskılıyor, ancak her şeyi de hormonlar belirleyemiyor, bazı kadınlar kendilerini cinsel açıdan güvende ve daha özgür hissettikleri için cinsel yönden daha aktif ve istekli olabiliyor. Biraz daha fazla erotizm ve yenilikle bu azalmayı kolaylıkla telafi edebilir, arzu ettiğiniz cinsel yaşama kavuşabilirsiniz.