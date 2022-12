Cinsel fetiş hastalık sayılır mı?

Fetiş, vücudun cinsel amacı olmayan bir bölümüne karşı duyulan yoğun istek olarak tanımlanabilir. Birçoğu zararsızdır ama olumsuz yönleri de vardır…

Bu konuda tedavi olmam gerekir mi?

SORU:

25 yaşındayım. Şöyle bir sorunum var. Eğer birlikte olduğum kadının bacakları güzel değilse cinsel anlamda çekici gelmiyor. Bu bir hastalık mı, eğer öyleyse tedavisi nasıl olur? B.S./ Ankara

CEVAP:

Cinsel uyarımın saplantılı bir şekilde kendi başına bir cinsellik aracı olmayan nesneye ya da bedenin bir bölümüne bağlanma­sına fetiş denir. Fetiş uğraşlarının hayata egemen olması, normal hayatın sürdürül­mesine, sağlıklı ve doyumlu cinsel yaşamın hayata geçmesine engel olacak kadar güçlü olmasına fetişizm denir. Genellikle erkeklerde görülür ve birçoğu zararsız olduğu kadar eğlencelidir. Fetiş nesneler çok çeşitli olabilir ve cinsel fantezilerin temelini oluşturur. Fetişistik istekler ileri düzeye geldiğinde sapkınlığa dönüşerek, bireyin kendisi ve partneri için ciddi sorun­lara yol açabilir. Nedenlerine bakıldığında genellikle fetişist kişilerin çocukluğunda kısıtlı anne-baba sevgisi, ihmal edilmişlik ve sosyal izolasyon görülür. Renkli iç ça­maşırları, yüksek topuklu ayakkabılar veya ayaklar, göğüsler bacaklar gibi bedenin bir bölümüne ait fetişler en sık görülen türlerdir. Fetiş arzular değişime dirençlidir. Bu nedenle ancak bir cinsel terapistten profesyonel destek alarak düzelebilir.

Her ilişkide kanama olması normal midir?

SORU:

5 yıldır evliyim, 2 yaşında bir çocuğum var. Bir ay içinde 3 defa cinsellik sonrası adet kanamasına benzemeyen leke şeklinde kanamam oldu. İnternet sitelerinde bunun rahim kanseri belirtisi olabileceğini yazıyor. Bu durumda endişelenmeli miyim? Y.D./ Edirne

CEVAP:

Cinsel organlardan kan gelmesi her zaman dikkate alınması gereken bir durumdur. Bununla birlikte her kanama tehlikeli ola­cak diye bir durum yoktur, hemen kanser gibi felaket senaryoları üreterek evhamlı davranmamalıdır. İnternette çok fazla bilgi kirliliği var, kişisel bilgiler mutlak doğrular gibi anlatıldığı için okunulan her şeye inan­mamalı, bilimsel kaynaklardan araştırma­lıdır. Gördüğünüz kanama ilişki sırasında oluşan bir tahrişe ya da başka bir nedene bağlı bir kanama olabilir. Kanamanın yoğunluğu, sıklığı ve süresinin artması ve geçmemesi durumunda bir kadın doğum uzmanına görünmeniz uygun olur.

MS hastalığı cinsel yaşamı nasıl etkiler?

SORU:

28 yaşında 6 yıldır MS hastasıyım. Bu hastalık cinsel hayatımda da bazı sorunlara neden olabiliyor. Bazı durumlarda eşimin istekleri karşılamakta zorluk çekiyor bu nedenle ona karşı kendimi suçlu hissediyorum. Bu konuda ne yapabiliriz? Ç.O./ İstanbul

CEVAP:

Halk arasında MS hastalığı olarak bili­nen Multiple Skleroz; hareket aksaklığı, kaslarda güçsüzlük, kısmi felç, dengesizlik, konuşma ve görme bozuklukları gibi çeşitli belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Bu hastalık daha çok 20-50 yaş arasında görülmekte­dir. MS hastalığı ne kadar erken başlarsa o kadar sert seyretmektedir. MS hastalığı sinir sistemini doğrudan etkilediğinden cinsel iş­lev bozukluklarına yol açabilir. Takip altında gebeliğe engel teşkil etmez. Hasta olmayan eşinde hastalık konusunda bilgilenmesi ve özel durumuna duyarlı olması beklenir. Faz­la zorlamanın olmadığı daha fazla roman­tizm ve tensel temas ile bu sorun aşılabilir.