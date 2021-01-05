Çin’de 33 yeni Covid-19 vakası tespit edildi

Çin’de 17’si yerel kaynaklı olmak üzere toplam 33 yeni tip korona virüs (Covid-19) vakasının tespit edildiği belirtildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından bugün açıklamada, Çin anakarasında dün 17’si yerel 16’sı yurtdışı kaynaklı olmak üzere toplam 33 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi.

Komisyon, yerel kaynaklı vakalardan 14’ünün Hebei, 2’sinin Liaoning eyaletinde ve 1’inin ise başkent Pekin’de kayıtlara geçtiğini açıkladı. Son açıklanan raporda virüs kaynaklı ölüm bildirilmezken, 12 korona virüs hastasının hastanelerden taburcu edildiği belirtildi.

Çin’de son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 87 bin 183’e yükselirken, 82 bin 117 hasta ise iyileşti. Şuanda 432 hastanın tedavisinin sürdüğü Çin’de bugüne kadar Covid-19 nedeniyle toplam 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti. (İHA)