CHP’den “izdüşümü” tespiti!..

CHP, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Tayyip Erdoğan kaçacak” iddiasının peşini bırakmıyor…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bazı vakıflar aracılığıyla ABD’ye bu amaçla yüklü paralar gönderildiğini ileri sürmüştü. Kılıçdaroğlu’nun koordinatör başdanışmanı, İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, önceki gün (Pazar) hazırladığı haftalık değerlendirme raporunda çarpıcı tespitlerde bulundu. Bazı haber organlarında bunlar kısaca yer aldı. Toprak’ın açıklamasının bütünüyle görülmesi görüşündeyim. Erdoğan Toprak diyor ki;

“İktidarın vakıflaşma stratejisiyle neyi hedeflediği, yurt kisvesiyle asıl gizlenen amacın ne olduğunu anlamak için bu stratejinin kopyalarını görmek gerek. Kazakistan’da Eski Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in vakıflar için topladığı bağışlarla 8 milyar dolar servetin ve Türkiye’de beş yıldızlı tatil köyü ve golf kulübünden, Londra, Zürih, Viyana’ya kadar şirketlerin gizli sahibi olduğu ortaya çıktı. Türkiye’de 4 ayaklı TÜRGEV, TÜGVA, ENSAR, TÜRKEN modeli Nursultan’ın izdüşümünü andırıyor!”

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Peki, bu nasıl bir “izdüşümü”?..

Erdoğan Toprak şöyle tarif ediyor;

-Cumhurbaşkanı (CB) Erdoğan’ın yakın dostu Kazakistan eski Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ve ailesinin, kızları, damatları, kuzenleri, yeğenlerinin tasfiyesiyle sonuçlanan LPG zamları ayaklanmasının ardından, yaklaşık 30 yıl boyunca Kazakistan halkının ve ülkenin zenginliklerinin nasıl soyulduğu ortalığa döküldü. Sovyetlerin dağılması sonrasında 1990’da Kazakistan Devlet Başkanlığını üstlenip 2019 yılına kadar ülkeyi ailesi, yakın akrabaları, devlet şirketleri ve ihaleleriyle yarattığı ‘üçlü oligark’ şebekesi üzerinden yöneten Nazarbayev bu süreçte amaçları Kazak gençlerine burs vermek, okul, yurt, kreş, üniversite açmak hayır-hasenatta bulunmak olarak açıklanan 4 vakıf kurdu. Ne faaliyet raporları, ne de nereden ne kazanıp nereye ne harcadıkları şeffaf olmadığı gibi sorgulanmadı.

*Nursultan Vakfı

*Birinci Başkan Vakfı

*Demeu Vakfı

*Elbasy Vakfı

–Üstteki dört vakıf, Nazarbayev ailesinin dünyanın en zenginleri arasında yer almasına vesile olarak kurgulanan dört ayaklı servet aktarma modelinin ana organizasyonları. Nedense devletin trilyonlarca liralık varlığı, hazinesi, bankaları, arazileri-arsaları, tesisleri olmasına rağmen bir türlü kuramadığı okulları, yurtları, Kazakistan’da ve Türkiye’de ya da benzer ülkelerde iktidarlar ve yakınları öncülüğündeki bu vakıflar kurmaya soyunuyor.

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Nazarbayev’in dört vakfının bağışçıları da gizliydi. Milyonlarca Kazakistan vatandaşı açlık sınırında yaşarken, başkent Almata feshedilip milyarlarca dolara iktidar müteahhitlerine sıfırdan yeni başkent Astana inşa ettirildi. Milyonluk nüfuslu yeni başkent inşaatına oluk oluk dolarlar ve rant akıtıldı. Sonuç olarak LPG zammı ayaklanmasıyla devletten ve kurumlardan tasfiye edilen Nazarbayev ailesinin büyük bölümü ayaklanma sırasında kendilerine yakın oligarklarla birlikte ülkeyi terk ettiler. Güç elden gidince ortaya saçılanlar hem dünyayı hem de Kazak halkını dehşete düşürdü. Hayır-hasenat üzerine kurulu dört vakıf üzerinden Nazarbayev ailesinin sahip olduğu saptanabilen servetin 3,4 milyar doları nakit, 7,8 milyar dolar olduğu, yine vakıflar üzerinden aktarılan devlet kaynaklarıyla, hortum döşenen Kazakistan hazinesinin, Merkez Bankası’nın paralarıyla; Avusturya, Londra, Türkiye, İsviçre’de bankalar, malikaneler, oteller, şirketler alındığı, medya kuruluşları, televizyon kanallarının sahibi ya da hissedarı olunduğu açığa çıktı. Türkiye’de Antalya’da bir iktidar müteahhidi ile ortaklaşa beş yıldızlı tatil köyleri ve golf sahalarının yanı sıra offshore bankalarda, vergi cennetlerinde milyarlarca dolar nakit servetlerinin varlığı Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Grubu’nun (OCCRP) ulaştığı offshore belgeleriyle kanıtlandı. (https://www.occrp.org/en/investigations/the-nazarbayevbillions-how-kazakhstans-leader-of-the-nation-controls-vast-assets-through-charitable-foundations)

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–Dolayısıyla New York’un en gözde bölgesi Manhattan’da milyonlarca dolara satın alınan arsa üzerine inşaatı yükselen 21 katlı şatafatlı binanın yurt olması, Muhammed Ali’nin binlerce dönüme yayılan çiftliğine milyonlarca dolar ödenip satın alınmasının hayır-hasenat boyutu Nazarbayev vakıflarını akla getiriyor. İktidar yakınlarının TÜRGEV-TÜGVA-ENSAR-TÜRKEN (ABD) dört ayağı üzerine oturttuğu vakıf organizasyonu Nazarbayev modeliyle benzeşiyor. Muhtemelen Nazarbayev’in gizli bağışçıları arasında devletten ihale verip, özelleştirmelerle zengin ettiği ‘üçlü oligarkların’ yer alması gibi, Türkiye’de de iktidar vakıflarının gizli bağışçıları arasında devletten en çok ihale alıp dünya sıralamasında ilk 5’e, 10’a giren iktidar müteahhitlerin olması hiçbirimizi şaşırtmamalı. TÜRKEN’e yapılan transferlerin 2020 itibarıyla 60 milyon dolar olmasını az bulup dudak bükenler gibi, 2021, 2022’de yapılan transferlerin kaç milyon dolar olduğunu kimse bilmiyor. Kaç kişiye burs verildiği, kaç öğrenciye barınma sağlandığı da ortada yok.

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Cevap hakkı kutsaldır…

Tansu Çiller’in avukatı Dilek Özaşık’dan bir açıklama geldi;

“Sayın Takan,

Korkusuz Gazetesi’nde 3 Haziran 2022 Cuma günü yayımlanan ‘Çiller, ekonomi dümeninin başına geçmiş!..’ başlıklı yazınızda, Müvekkilim E. Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller’in şahsıyla ilgili olarak yer alan ‘ekonomi dümeninin arkasında olduğu, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nurettin Nebati tarafından sık sık ziyaret edildiği, Ankara’da ekonomi kurmaylarıyla yapılan toplantılara katıldığı’ yönündeki iddiaların tamamı, tümüyle gerçek dışıdır. Kamuoyunun doğru bilgi alma hakkı çerçevesinde köşenizde yer verebilmenizi teminen bu açıklamanın sizinle paylaşılması gerekli görülmüştür.”

Açıklamanın devamında 5 Nisan kararlarının olumlu olduğu anlatılıyor. Altını bir daha çizeyim;

-O dönemi yaşayan herkes neyin ne olduğunu hatırlıyor. Ben, 5 Nisan kararlarını sorgulamadım.

-Faiz inadındaki benzerlikleri sıraladım.

–Kaynaklarımda çok sağlam. Belki,Tansu hanım avukatına söylememiş olabilir. Şimdilik bu kadar!..

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Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.