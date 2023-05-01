Ceket büyük mü geldi Okan Hoca?

Galatasaray 1-0 öne geçtiği maçı elleriyle Beşiktaş’a hediye etti. Çünkü Okan Buruk gerekli hamleleri yapmak için mağlup duruma düşmeye bek­ledi. Muslera inatla her hafta aynı hatayı yapıyorsun. Baskı altındaki adama top atılma­yacağını bilmemen imkansız. Şampiyonluk yolunda bu hataları nasıl yaparsın akıl, fikir almıyor!

Okan Hoca, bu takımı adam gibi bir sol bek gerekliydi. O kadar mali risk alıp, sol bek için almayan herkesin ortaya çıkan bu can sıkan tabloda katkısı var. Adekugbe, Galatasaray seviyesinde olmadığı gibi Süper Lig kalitesinde bile değil.

Fenerbahçe derbisinin yıldızı Okan Buruk kaybedilen Beşik­taş maçının en büyük sorum­lusudur. Şenol Güneş dersine çok iyi çalışmış Galatasaray’ın en zayıf noktalarını iyi analiz ederek oyuncularına ezberlet­miş. Okan Buruk cephesinde oyunun kaderi yine yıldız ayakların elindeydi. İcardi ka­litesini konuşturan bir gol attı. Ancak onun dışında öne çıkan bir yıldız olmayınca Beşiktaş derbiyi 3-1 kazandı. Şampi­yonluğun kaderini oyuncuların performansı belirleyecekse bir teknik direktörün kulübede oturmasının ne anlamı var? Şampiyon olacak takım iki haftada bir 3 gol yemez! Ne maça hazırlık var ne de moti­vasyon. Hoca bu ceket sana büyük mü geldi?