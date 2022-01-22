Cehaletin tahakkümü altında inim inim inliyoruz…

Düşünün…

MB yine kuru baskılıyor…

Kamu bankaları yine döviz borçlanıp piyasalara satıyor…



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Bu arada…

Kurlar, Kur Korumalı Mevduata geçilen 21 Aralıktaki noktasına çekiliyor…

Ama…

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21 Mart geldiğinde yıllık enflasyon %50…

Kur farkı sıfır…

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O gün…

3 ay vadelilerle birlikte…

6, 9 ve 12 ay vadeli bütün kur korumalı mevduat hesapları…

Sadece %14…

Ya da:

%17 faizi alır…

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Ve…

Tüm mevduat sahipleri…

Bankadaki hesaplarını kapatır…



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Sonra da…

Ya altına…

Ya dövize…

Ya da…

Otomobil ve gayrimenkule yönelirler.

Altın da döviz de otomobil sektörü de gayrimenkul fiyatları da çıldırır…

Perişan oluruz…

Çökeriz…

★

Neden mi?..

Çünkü hiç kimse…

100 lirasının…

Enflasyon karşısında:

33 lira erimesine tahammül etmez, edemez…

BENİ İÇERİ TIKMAYA KARARLILAR…

Demek ki neymiş canlarım?..

MB ve kamu bankalarının döviz bulup satmaları çözüm değilmiş…

★

İyi ama…

MB ve kamu bankaları kuru baskılamazsa…

Bu kadar yüksek enflasyondan dolayı…

TL’nin değer kaybının önüne geçilebilir mi?..

★

Elbette geçilemez…

Peki:

TL’nin değer kaybı demek…

Hazine’nin KKMH sahiplerine milyarlarca lira kur farkı ödemesi demek değil mi?..

Evet…

Aynen öyle…

★

İyi de…

Bütçede o farkları ödeyecek para var mı?..

AKP Genel Başkanı:

Olmadığını…

Ama…

Ödemeleri yapabilmek için…

Kanun hazırlığı içinde olduklarını söyledi…

★

Sözümün özü canlarım…

Belli ki ben Erdoğan’a gülmeye…

Fahrettin Altun da beni savcılıklara şikâyet etmeye devam edecek…

★

Bu karşılıklı gülüşme, inatlaşma herhalde…

Beni hapse atacak yargıç bulununcaya kadar devam edecek…

BİLMEM ANLATABİLDİM Mİ?..

Şimdi de…

Kedinin kuyruğunu nasıl kovaladığına:

Bir kez daha bakalım…

★

Ya Hazine yüksek faizle borçlanacak…

Ya Merkez Bankası para yaratıp Hazine’ye verecek…

Ya da MB ve kamu bankaları bir yerlerden döviz bulup satacak…

★

Hazine’nin yüksek faizle borçlanmayı sürdürmesi:

Yatırım harcamalarının sıfırlanması…

Yüksek enflasyon…

Yüksek faiz…

Yüksek kur demek…

★

MB’nın karşılıksız para yaratıp…

Hazine’ye aktarması…

Zaten çok fazla parası olanların…

Daha da çok paraya sahip olmaları…

Ve…

Yüksek enflasyon demek…

Hem de:

TL değer kaybını sürdürecek…

★

Sözümün özü canlarım…

Türkiye’nin sorunu…

Yüksek kur…

Ya da yüksek faiz…

Ve hatta:

Yüksek enflasyon değil…

★

Bu üçünün de sebebi olan:

Üretim düşüklüğü…

Talep yüksekliğidir…

★

Bilmem…

Anlatabildim mi?..

MORATORYUMA GİDİLECEK…

Görünen o ki…

Yakın çevresi Erdoğan’ı:

“Rekabetçi kur” modelinden de vazgeçirdi…H*

Demek ki…

MB ve kamu bankaları…

Düşük kurdan döviz satışına devam edecek…

Yani…

Kur baskılanacak?…

★

Neden?…

Çünkü…

★

Kurlar baskılanmazsa…

Bu kadar yüksek enflasyon ortamında belli ki…

Dövize talep:

Azalmayacak…

★

Döviz arzı olmazsa ne olacak?..

TL, döviz karşısında hızla değer kaybını sürdürecek…

★

Diğer tarafta ise…

KKMH (Kur Korumalı Mevduat Hesabı) modelinde Hazine:

Hesabın açıldığı tarihteki kur ile…

Hesabın vadesi dolduğundaki kur arasındaki (Döviz kuru lehine) olursa) farkı:

Ödemek zorunda…

★

2022 genel bütçesinde bu farkları ödeyebilecek kaynak yok…

O halde…

★

Hazine:

Ya borçlanacak…

★

Ya Merkez Bankası para yaratıp:

Hazine’ye verecek…

★

Ya da…

Bir yerlerden bulup döviz satışı yaparak…

Arz-talep dengesini korumaya çalışacak…

EKONOMİ OLUMSUZ ETKİLENİR…

Canlarım…

Diyelim ki Hazine borçlandı…

Ne olur?..

Kısaca anlatmaya çalışayım…

★

Tasarruf oranı zaten düşük olan bankacılık sistemi…

Hazine bonosu almak için…

Çok yüksek faiz:

Talep eder…

★

Haliyle Hazine:

Yüksek faizli borçlanır…

Bu durum:

Bütçeyi ve…

Bütün ekonomiyi olumsuz etkiler…

MODEL ÇÖKER…

Şimdi de bir başka seçeneğe göz atalım…

Diyelim ki Hazine borçlanmadı…

Merkez Bankası para yaratıp Hazine’ye verdi…

Ne olur?..

★

Bu defa da piyasalar…

Karşılıksız paraya boğulur…

Bu hem enflasyonun…

Hem de…

TL’nin acayip değer kaybetmesi…

Ve…

Kur Korumalı mevduat sisteminin çökmesi demektir…



DÜNÜN TİVİTİ…

cansu dere

@cansuderenet

Siz Gülşen’in külodu, Sezen Aksu’nun şarkısıyla oyalanırken #elektrik faturalarındaki soygun devam ediyor.