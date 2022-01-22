Memduh Bayraktaroğlu
22 Ocak 2022

Cehaletin tahakkümü altında inim inim inliyoruz…

Yazarlar: Memduh Bayraktaroğlu

Düşünün…

MB yine kuru baskılıyor…

Kamu bankaları yine döviz borçlanıp piyasalara satıyor…

Bu arada…

Kurlar, Kur Korumalı Mevduata geçilen 21 Aralıktaki noktasına çekiliyor…

Ama…

21 Mart geldiğinde yıllık enflasyon %50…

Kur farkı sıfır…

O gün…

3 ay vadelilerle birlikte…

6, 9 ve 12 ay vadeli bütün kur korumalı mevduat hesapları…

Sadece %14…

Ya da:

%17 faizi alır…

Ve…

Tüm mevduat sahipleri…

Bankadaki hesaplarını kapatır…

Sonra da…

Ya altına

Ya dövize

Ya da…

Otomobil ve gayrimenkule yönelirler.

Altın da döviz de otomobil sektörü de gayrimenkul fiyatları da çıldırır…

Perişan oluruz…

Çökeriz…

Neden mi?..

Çünkü hiç kimse…

100 lirasının…

Enflasyon karşısında:

33 lira erimesine tahammül etmez, edemez…

BENİ İÇERİ TIKMAYA KARARLILAR…

Demek ki neymiş canlarım?..

MB ve kamu bankalarının döviz bulup satmaları çözüm değilmiş…

Tayyip Erdoğan

İyi ama…

MB ve kamu bankaları kuru baskılamazsa…

Bu kadar yüksek enflasyondan dolayı…

TL’nin değer kaybının önüne geçilebilir mi?..

Elbette geçilemez…

Peki:

TL’nin değer kaybı demek…

Hazine’nin KKMH sahiplerine milyarlarca lira kur farkı ödemesi demek değil mi?..

Evet…

Aynen öyle…

İyi de…

Bütçede o farkları ödeyecek para var mı?..

AKP Genel Başkanı:

Olmadığını…

Ama…

Ödemeleri yapabilmek için…

Kanun hazırlığı içinde olduklarını söyledi…

Sözümün özü canlarım…

Belli ki ben Erdoğan’a gülmeye…

Fahrettin Altun da beni savcılıklara şikâyet etmeye devam edecek…

Fahrettin Altun

Bu karşılıklı gülüşme, inatlaşma herhalde…

Beni hapse atacak yargıç bulununcaya kadar devam edecek…

BİLMEM ANLATABİLDİM Mİ?..

Şimdi de…

Kedinin kuyruğunu nasıl kovaladığına:

Bir kez daha bakalım…

Ya Hazine yüksek faizle borçlanacak…

Ya Merkez Bankası para yaratıp Hazine’ye verecek…

Ya da MB ve kamu bankaları bir yerlerden döviz bulup satacak…

Hazine’nin yüksek faizle borçlanmayı sürdürmesi:

Yatırım harcamalarının sıfırlanması…

Yüksek enflasyon…

Yüksek faiz…

Yüksek kur demek…

MB’nın karşılıksız para yaratıp…

Hazine’ye aktarması…

Zaten çok fazla parası olanların…

Daha da çok paraya sahip olmaları…

Ve…

Yüksek enflasyon demek…

Hem de:

TL değer kaybını sürdürecek…

Sözümün özü canlarım…

Türkiye’nin sorunu…

Yüksek kur…

Ya da yüksek faiz…

Ve hatta:

Yüksek enflasyon değil…

Bu üçünün de sebebi olan:

Üretim düşüklüğü…

Talep yüksekliğidir…

Bilmem…

Anlatabildim mi?..

MORATORYUMA GİDİLECEK…

Görünen o ki…

Yakın çevresi Erdoğan’ı:

“Rekabetçi kur” modelinden de vazgeçirdi…H*

Demek ki…

MB ve kamu bankaları…

Düşük kurdan döviz satışına devam edecek…

Yani…

Kur baskılanacak?…

Neden?…

Çünkü…

Kurlar baskılanmazsa…

Bu kadar yüksek enflasyon ortamında belli ki…

Dövize talep:

Azalmayacak…

Döviz arzı olmazsa ne olacak?..

TL, döviz karşısında hızla değer kaybını sürdürecek…

Diğer tarafta ise…

KKMH (Kur Korumalı Mevduat Hesabı) modelinde Hazine:

Hesabın açıldığı tarihteki kur ile…

Hesabın vadesi dolduğundaki kur arasındaki (Döviz kuru lehine) olursa) farkı:

Ödemek zorunda…

2022 genel bütçesinde bu farkları ödeyebilecek kaynak yok…

O halde…

Hazine:

Ya borçlanacak…

Ya Merkez Bankası para yaratıp:

Hazine’ye verecek…

Ya da…

Bir yerlerden bulup döviz satışı yaparak…

Arz-talep dengesini korumaya çalışacak…

EKONOMİ OLUMSUZ ETKİLENİR…

Canlarım…

Diyelim ki Hazine borçlandı…

Ne olur?..

Kısaca anlatmaya çalışayım…

Tasarruf oranı zaten düşük olan bankacılık sistemi…

Hazine bonosu almak için…

Çok yüksek faiz:

Talep eder…

Haliyle Hazine:

Yüksek faizli borçlanır…

Bu durum:

Bütçeyi ve…

Bütün ekonomiyi olumsuz etkiler…

MODEL ÇÖKER…

Şimdi de bir başka seçeneğe göz atalım…

Diyelim ki Hazine borçlanmadı

Merkez Bankası para yaratıp Hazine’ye verdi…

Ne olur?..

Bu defa da piyasalar…

Karşılıksız paraya boğulur…

Bu hem enflasyonun…

Hem de…

TL’nin acayip değer kaybetmesi…

Ve…

Kur Korumalı mevduat sisteminin çökmesi demektir…

Cansu Dere

DÜNÜN TİVİTİ…

cansu dere

@cansuderenet

Siz Gülşen’in külodu, Sezen Aksu’nun şarkısıyla oyalanırken #elektrik faturalarındaki soygun devam ediyor.

Yazarlar
Cehaletin tahakkümü altında inim inim inliyoruz…
Memduh Bayraktaroğlu