Cehaletin tahakkümü altında inim inim inliyoruz…
Düşünün…
MB yine kuru baskılıyor…
Kamu bankaları yine döviz borçlanıp piyasalara satıyor…
★
Bu arada…
Kurlar, Kur Korumalı Mevduata geçilen 21 Aralıktaki noktasına çekiliyor…
Ama…
★
21 Mart geldiğinde yıllık enflasyon %50…
Kur farkı sıfır…
★
O gün…
3 ay vadelilerle birlikte…
6, 9 ve 12 ay vadeli bütün kur korumalı mevduat hesapları…
Sadece %14…
Ya da:
%17 faizi alır…
★
Ve…
Tüm mevduat sahipleri…
Bankadaki hesaplarını kapatır…
★
Sonra da…
Ya altına…
Ya dövize…
Ya da…
Otomobil ve gayrimenkule yönelirler.
Altın da döviz de otomobil sektörü de gayrimenkul fiyatları da çıldırır…
Perişan oluruz…
Çökeriz…
★
Neden mi?..
Çünkü hiç kimse…
100 lirasının…
Enflasyon karşısında:
33 lira erimesine tahammül etmez, edemez…
BENİ İÇERİ TIKMAYA KARARLILAR…
Demek ki neymiş canlarım?..
MB ve kamu bankalarının döviz bulup satmaları çözüm değilmiş…
★
İyi ama…
MB ve kamu bankaları kuru baskılamazsa…
Bu kadar yüksek enflasyondan dolayı…
TL’nin değer kaybının önüne geçilebilir mi?..
★
Elbette geçilemez…
Peki:
TL’nin değer kaybı demek…
Hazine’nin KKMH sahiplerine milyarlarca lira kur farkı ödemesi demek değil mi?..
Evet…
Aynen öyle…
★
İyi de…
Bütçede o farkları ödeyecek para var mı?..
AKP Genel Başkanı:
Olmadığını…
Ama…
Ödemeleri yapabilmek için…
Kanun hazırlığı içinde olduklarını söyledi…
★
Sözümün özü canlarım…
Belli ki ben Erdoğan’a gülmeye…
Fahrettin Altun da beni savcılıklara şikâyet etmeye devam edecek…
★
Bu karşılıklı gülüşme, inatlaşma herhalde…
Beni hapse atacak yargıç bulununcaya kadar devam edecek…
BİLMEM ANLATABİLDİM Mİ?..
Şimdi de…
Kedinin kuyruğunu nasıl kovaladığına:
Bir kez daha bakalım…
★
Ya Hazine yüksek faizle borçlanacak…
Ya Merkez Bankası para yaratıp Hazine’ye verecek…
Ya da MB ve kamu bankaları bir yerlerden döviz bulup satacak…
★
Hazine’nin yüksek faizle borçlanmayı sürdürmesi:
Yatırım harcamalarının sıfırlanması…
Yüksek enflasyon…
Yüksek faiz…
Yüksek kur demek…
★
MB’nın karşılıksız para yaratıp…
Hazine’ye aktarması…
Zaten çok fazla parası olanların…
Daha da çok paraya sahip olmaları…
Ve…
Yüksek enflasyon demek…
Hem de:
TL değer kaybını sürdürecek…
★
Sözümün özü canlarım…
Türkiye’nin sorunu…
Yüksek kur…
Ya da yüksek faiz…
Ve hatta:
Yüksek enflasyon değil…
★
Bu üçünün de sebebi olan:
Üretim düşüklüğü…
Talep yüksekliğidir…
★
Bilmem…
Anlatabildim mi?..
MORATORYUMA GİDİLECEK…
Görünen o ki…
Yakın çevresi Erdoğan’ı:
“Rekabetçi kur” modelinden de vazgeçirdi…H*
Demek ki…
MB ve kamu bankaları…
Düşük kurdan döviz satışına devam edecek…
Yani…
Kur baskılanacak?…
★
Neden?…
Çünkü…
★
Kurlar baskılanmazsa…
Bu kadar yüksek enflasyon ortamında belli ki…
Dövize talep:
Azalmayacak…
★
Döviz arzı olmazsa ne olacak?..
TL, döviz karşısında hızla değer kaybını sürdürecek…
★
Diğer tarafta ise…
KKMH (Kur Korumalı Mevduat Hesabı) modelinde Hazine:
Hesabın açıldığı tarihteki kur ile…
Hesabın vadesi dolduğundaki kur arasındaki (Döviz kuru lehine) olursa) farkı:
Ödemek zorunda…
★
2022 genel bütçesinde bu farkları ödeyebilecek kaynak yok…
O halde…
★
Hazine:
Ya borçlanacak…
★
Ya Merkez Bankası para yaratıp:
Hazine’ye verecek…
★
Ya da…
Bir yerlerden bulup döviz satışı yaparak…
Arz-talep dengesini korumaya çalışacak…
EKONOMİ OLUMSUZ ETKİLENİR…
Canlarım…
Diyelim ki Hazine borçlandı…
Ne olur?..
Kısaca anlatmaya çalışayım…
★
Tasarruf oranı zaten düşük olan bankacılık sistemi…
Hazine bonosu almak için…
Çok yüksek faiz:
Talep eder…
★
Haliyle Hazine:
Yüksek faizli borçlanır…
Bu durum:
Bütçeyi ve…
Bütün ekonomiyi olumsuz etkiler…
MODEL ÇÖKER…
Şimdi de bir başka seçeneğe göz atalım…
Diyelim ki Hazine borçlanmadı…
Merkez Bankası para yaratıp Hazine’ye verdi…
Ne olur?..
★
Bu defa da piyasalar…
Karşılıksız paraya boğulur…
Bu hem enflasyonun…
Hem de…
TL’nin acayip değer kaybetmesi…
Ve…
Kur Korumalı mevduat sisteminin çökmesi demektir…
DÜNÜN TİVİTİ…
cansu dere
@cansuderenet
Siz Gülşen’in külodu, Sezen Aksu’nun şarkısıyla oyalanırken #elektrik faturalarındaki soygun devam ediyor.