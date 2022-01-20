Çavuşoğlu Güney Kıbrıs’a ateş püskürdü: Bu ateşle oynamaktır
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Çavuşoğlu Güney Kıbrıs’a ateş püskürdü: Bu ateşle oynamaktır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PKK’nın uzantısı PYD’ye temsilcilik açma izni veren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ateş püskürdü.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin terör örgütü PKK’nın uzantısı PYD’ye temsilcilik açma izni vermesi Ankara’yı ayağa kaldırdı…

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Terör örgütlerine ofis açmak ateşle oynamaktır. Ama şunu söylemek isterim burada ofis açmalarına izin veriyorlar yarın buradan bir Kıbrıs Türklerine ve Türkiye’ye yönelik bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz. Bunun bedeli de ağır olur” dedi.

Çavuşoğlu, “Teröre destek vermek ciddi bir konu. Terör örgütlerini bu güne kadar kullanan ülkeler oldu. Biz Türkiye olarak terör konusunda ilişkilerimizin en kötü olduğu ülkeler ile de hep dayanışma içinde olduk. Yunanistan’da halen daha DHKP-C’liler var. Orada eğitim aldıkları ispatlandı. Terör örgütlerine ofis açtırmak ev sahipliği yapmak ateşle oynamaktır. Burada ofis açmalarına izin veriyorlar, yarın buradan herhangi bir tehdit olursa Kıbrıs Türklerine yönelik bir saldırı olursa bunun da bedelini ödetiriz. Terör örgütleri ile işbirliği yapmasınlar” ifadesini kullandı.

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