Bu tabloda herkesin payı var

Ligin bitmesine 7 hafta var, köprünün altından çok sular akar. Ancak, İstanbulspor maçının ardından Fenerbahçe camiasında yarışa havlu atmış gibi bir ruh hali var. Herkes suçlu arıyor. Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım, bu tabloda herkesin sorumluluğu var.

Yönetimin en büyük hatası her sezon takımı baştan kurması. Her sezon yeni hoca ve bir çok transferle bu iş olmuyor… Mesela Manchester City, son 3 sezonda toplam 15 transfer yaparken Fenerbahçe’nin bu sezon aldığı oyuncu sayısı 17. Gelelim Jesus’a. Sezona başında yaptığı dokunuşlara hepimiz övgüler yağdırdık. Dünya Kupası sonrası Jesus motivasyonunu kaybetti, bu da sahaya yansıdı. Sezon bitiyor ama 2 gün sonraki Sivas maçının 11’inde kimin oynayacağını kimse bilmiyor.

Eğer Fenerbahçe’ye böyle kritik anlarda liderlik yapmak 18 yaşındaki Arda’ya kaldıysa, tüm futbolcularının şapkayı önüne alıp düşünmesi lazım.

Fenerbahçe taraftarı yıllardır yaşanan hayal kırıklığı nedeniyle hem yorgun hem öfkeli. En ufak hataya tahammülü yok. Ama taraftarlık kötü anında düşen oyuncuyu ayağa kaldırmak değil midir? Bu tabloda hakemlerin payı yok mu, hem de çok. Ama tek sorumlu hakemler değil. Hakemi, TFF’yi suçlu ilan etmek, sıkıntıları ötelemekten başka bir anlam ifade etmez.