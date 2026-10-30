Monako Prensliği'nin, Prenses Grace Kelly anısına bastığı özel tasarım 2 euroluk madeni para, koleksiyonerlerin yoğun ilgisini çekiyor. Yalnızca 20 bin adet üretilen hatıra parasının uluslararası koleksiyon piyasasındaki değeri 280 bin TL'ye kadar ulaşıyor.

Cebinizde, çekmecenizde veya kumbaranızda unuttuğunuz yabancı madeni paralar arasında büyük bir servet saklı olabilir.

Koleksiyonerlerin peşine düştüğü özel tasarım 2 euroluk madeni para, nadir bulunması nedeniyle yüksek fiyatlardan alıcı buluyor. Özellikle açık artırmalarda ve koleksiyon piyasasında dikkat çeken paranın değeri, kondisyonuna ve talebe bağlı olarak 280 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

YALNIZCA 20 BİN ADET BASILDI

Değerli madeni paranın hikâyesi, Monako Prensliği'nin sinema dünyasının unutulmaz isimlerinden Prenses Grace Kelly anısına 2007 yılında bastığı özel hatıra parasına dayanıyor. Sadece 20 bin adet üretilen 2 euroluk madeni para, sınırlı basımı nedeniyle kısa sürede koleksiyonerlerin ilgisini çekti.

Madeni paranın ön yüzünde Prenses Grace Kelly'nin profil portresi bulunuyor. Üzerinde Monako ibaresi de yer alan özel tasarım, nadirliği ve tarihî değeri nedeniyle uluslararası koleksiyon piyasasında öne çıkıyor.

KOLEKSİYONERLERİN GÖZDESİ HALİNE GELDİ

Aradan geçen yıllarda koleksiyonerler arasında değer kazanan hatıra parası, özellikle Avrupa'da madeni para koleksiyonu yapanların aradığı parçalar arasında yer alıyor. Piyasadaki sınırlı sayısı ve yoğun talep, paranın müzayede fiyatlarının yükselmesinde etkili oluyor.

Uzmanlar, ellerinde yabancı madeni para bulunanların bu paraları elden çıkarmadan önce üzerlerindeki tarih, figür ve basım özelliklerini kontrol etmelerini öneriyor. Ancak her 2 euroluk madeni paranın bu değere sahip olmadığı, fiyatın paranın orijinalliğine, korunma durumuna ve koleksiyon piyasasındaki talebe göre değiştiği unutulmamalı.