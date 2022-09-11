Bu kadarına da pes doğrusu

12 DEV Adam sloganıyla ülkemize son yıllarda önemli başarılar kazandıran A Milli Basketbol Takımı’nda ‘bir garip’ düşüş var. Kadro kalitesi bakımından etkili olan isimlere sahibiz ama tek eksiğimiz tecrübe… İşinde çok tecrübeli bir koç olan Ergin Ataman’ın takımı böyle hatalar yapınca “Yok artık, bu kadarına pes” demekten kendimizi alamıyoruz.

İspanya maçında son toptaki büyük hatanın acısını yaşarken dünkü Fransa maçını kazanmışken kaybetmemiz… Konsantrasyon eksikliği mi? Acemilik mi?… Ne desek bilemedik. Takım oyunlarında son saniyeye kadar full konsantrasyon gerekiyor. Milli basketbolcularımızda bunun dışında kırılganlık da var. Cedi veya başkası serbest atışları değerlendiremedi. Bu durum oyunculara anında negatif yansıdı. Daha iyi şeyler başarabileceğimiz bir turnuvadan kendi hatalarımızla elendik. Ama şunu da unutmamalıyız FIBA hakemleri aleyhimize yaptığı hatalarla taraflı olduklarını gösterdiler. NBA patentli birçok oyuncumuzun turnuva boyunca hayal kırıklığı yaratması üstünde durulması gereken bir konu. Böyle performans sergilemeleri gelecek adına bizlere umut vermedi. TBF yönetimi ve koç Ergin Ataman, bu turnuvadan çok ders çıkaracaktır. Futboldaki çöküşümüzü basketbolda unutuyorduk ama son yıllarda bunu da göremiyorum.