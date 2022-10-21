Bu iş İsmael’le yürümez

Beşiktaş’ın tek derdi Valerien İsmael… Fransız hoca, Trabzonspor maçından sonra en çok konuşulan isim oldu. Her ne kadar Başkan Çebi ve yönetimi Ismael’e sahip çıksa da Fransız teknik adamın hatalarını görmemek olmaz. Trabzon maçında tribünler oyuncu değiştirmesi yönünde bağırmasa Ismael, değişiklik yapmayacak. Bu cümleden sonra ne yazılabilir ki!

Bir teknik direktör düşünün; oyun taktiği olarak hiçbir alternatifi yok. Fenerbahçe’nin hocası Jorge Jesus’a bakıyorsunuz; ‘Yok artık’ dedirtiyor.

Sayın Başkan ve yönetimine bir kez daha söylemek gerek; İsmael ile olmaz. Beşiktaş futbol adına sahada bir şey yapmıyor. Kadro kalitesi ise hocanın formsuzluğu nedeniyle eriyip gidiyor. Bir an önce önemli kararlar alınmalı. Tazminat maddesi olarak da büyük bir maddi kaybın olmayacağı da ortada. Daha fazla ısrar edilmemeli.

Cenk Tosun’un golle geri dönmesi sevindirici bir gelişme. Sağlıklı bir Cenk’i sahada görmek gerçekten güzel. Hem Beşiktaş hem de Milli Takım adına çok önemli. Tosun Paşa’yı yeniden sahalarda gol sevinciyle görmek tüm Beşiktaşlılar adına iyi oldu. Umarım, İsmael’in şans vermesiyle Cenk, eski günlerdeki gibi golleri atar.