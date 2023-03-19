Bu goller her hafta atılır mı?

Goller çok güzeldi… Beşiktaş ile ilgili söyleyeceğim en olumlu şey bu. Yoksa rakibin ilk 35 dakikada 11 kişi savunma yaptığı anlarda ne araya adam kaçırabildi siyah-beyazlılar ne de orta ezberinden öteye gidebildi. Sağdan soldan şişirin; 21. yüzyılda kapalı savunmaya karşı çözüm bu!

Ghezzal’ın kornerdeki ortası güzeldi ancak en az 2-3 maç yapmaya ihtiyacı olduğu da aşikâr. Onun kaliteli ayağına Beşiktaş’ın kalan haftalarda çok ihtiyacı var.

Aboubakar yine çarpıcı bir golle gecemizi aydınlattı. Uykuyu getirecek maçta öyle bir şut çekti ki top ağlara gidene kadar soluksuz izledik. O da tam fit değil ve fakat işte büyük bir kalite ve hâlâ bu ligi sallayabiliyor.

Redmond’ın bireysellik kokan golü de şıktı. Sorun da burada. Beşiktaş üç isabetli şutta üç gol buldu. Fenerbahçe’ye ya da daha dişli bir rakibe karşı bu futbol ve şutlarla pekala puan kaybedebilir. O topların her zaman 90’a gitmediğini bilecek kadar futbol izledik.

İstanbulspor’un disiplinli oyunu görsel olarak leziz değil ancak özellikle 2-0’dan sonra puan alacak şansları buldular. Bunu saymasınlar, kendi oyunlarına devam etsinler. Ligde kalacaklarına inanıyorum.

Beşiktaş azıcık umutlandı ancak aşılacak Kaf Dağları var. Bu futbolla zor…