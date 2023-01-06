Geçen hafta Olimpiyat Stadı’ndaki Karagümrük kazasında yaralanan Trabzonspor, Giresunspor karşısına çıktığında itici gücü taraftarının bir bölümünü de kaybettiğini gördü. Larsen’in geri dönmesi ile geri dörtlüde taşlar yerine oturmuştu. Büyük takımlara karşı iyi sonuçlar almasına karşın topu tamamen rakibine bırakan Giresunspor karşısına, orta sahada Siopis ve Bakasetas’la çıkan Abdullah Avcı, Hamsik ile Yusuf Yazıcı’yı hamle oyuncusu olarak kenarda bıraktı!

Visca’yı talihsiz şekilde yine kaybeden Trabzon, hücumda koşan, mücadele eden fakat etkisiz kalan haline geri döndü. Hücum aksiyonları sadece Bakasetas’ın ayağına kaldı. İlk yarının en etkili atağı da ancak ilk yarının uzatmalarında geldi.

İkinci yarıda Giresun sanki gol yememiş gibi oynamaya devam etti. İkinci golü bulmak isteyen Trabzon ise baskıyı arttırdı. Gomez üst üste iki kafa vuruşunda kaleciyi geçemedi. Üçüncüde ayağına gelen topu gol yaparak Trabzon’u rahatlattı. Rakiplerin üç puanla kapadığı haftada bu galibiyet şart olmuştu.

Son haftanın VAR ve hakem tartışmaları sonrası hakemler ürkmüş. Bu maçta Ali Palabıyık ‘aman maça ben dokunmayım’ diye çok dikkatliydi. Konuşmalarının ortaya saçılması sonrası VAR, maçı hiç sesini çıkarmadan izledi.