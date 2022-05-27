Bu çığlığa kulak verin Kemal Bey!

Dünyaca tanınan sanatçı Aynur Doğan’ın Derince’de vereceği konser, AKP’li belediye tarafından YASAKLANDI!

Protest müziğin sembol isimleri Metin – Kemal Kahraman kardeşlerin konseri, Muş Valiliği’nce YASAKLANDI!

Kocaeli Çayırova’da sahneye Kürtçe konulacak olan DON KİŞOT adlı tiyatro oyunu belediye tarafından YASAKLANDI!

Eskişehir Valiliği, Anadolu – Fest adlı kültür – sanat festivaline izin vermedi. Kentte tüm etkinlikler 15 gün boyunca YASAKLANDI!

YASAK… YASAK… YASAK… YASAK…

Hande Yener’in şampiyonluk kutlamaları çerçevesinde vereceği konser, gerici partilerin başvurusu üzerine Batman Valiliği tarafından YASAKLANDI!

Ankara Üniversitesi’nin gelenekselleşmiş İnek Bayramı kutlamalarının ardından rektörlük SORUŞTURMA BAŞLATTI!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali’nde ücretsiz konser verecek olan K-POP Grubu’nun konseri, ‘’eşcinselliği yayacağı gerekçesi’’yle İPTAL EDİLDİ!

Sanatçı Ece Seçkin’in konseri, Düzce – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin’i ‘’rahatsız ettiği için’’ İPTAL EDİLMEK istendi! Başkan Şahin, tepkiler üzerine geri adım attı.

Mem Ararat adlı sanatçının Bursa’da vermek istediği konser, valiliğin ‘’kamu güvenliği’’ gerekçesine takıldı. Konser İPTAL EDİLDİ!

NEFES ALDIRMIYORLAR!

Yunan sanatçı Matthaios Tsahouridis’in Trabzon’da vereceği konser gerici partilerin kopardığı yaygara sonrası İPTAL EDİLDİ! Tsahouridis ile sahneyi paylaşacak olan Apolas Lermi yasağı protesto ederek sahneye çıkmadı. Apolas Lermi’nin bu tepkisi üzerine, Lermi’nin Denizli’de vereceği konser AKP’li Pamukkale Belediyesi tarafından İPTAL EDİLDİ. Sanatçının İstanbul Bostancı’da vereceği konseri ise organizasyon şirketi tarafından ‘’ileri bir tarihe’’ ERTELENDİ!

Bitlis Eren Üniversitesi’nde yapılması planlanan Bahar Şenliği programında yer alan Stêrka Karwan müzik grubunun konseri hiçbir gerekçe gösterilmeden İPTAL EDİLDİ!

Dersim Dernekleri Federasyonu’nun Pendik’te yapacağı piknik, İstanbul Valiliği’nce İPTAL EDİLDİ! Grup Yorum’un da sahne alacağı piknik etkinliğinin yasaklanmasına gerekçe olarak ‘’kamu güvenliği’’ gösterildi.

Sanatçı Niyazi Koyuncu’nun Pendik Sahili’nde vereceği konser, AKP’li belediye tarafından ‘’sanatçının görüşleri, kurumumuzun değerleri ile bağdaşmıyor’’ denilerek YASAKLANDI!

KİMSEYE YAŞAM HAKKI YOK!

Sanatçı Melek Mosso’nun Isparta’da vereceği konser, gerici dernek ve vakıfların isteği üzerine YASAKLANDI!

CEZA adlı grup ile sanatçı Ediz Hafızoğlu’nun vereceği konser de aynı çerçevede YASAKLANDI!

Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) Uluslararası Gençlik Topluluğu’nun düzenlediği konser etkinliği rektörlük tarafından İPTAL EDİLDİ!

Bunlar sadece Mayıs ayındaki yasaklar.…Bunun bir de Şubat’ı Mart’ı Nisan’ı var.…

Her yerden yasak haberi geliyor!

Sanatçılar, aydınlar, ressamlar, düşün insanları adeta BOĞULUYOR!

AKP iktidarının tabanını oluşturan siyasal İslamcı dernekler, tarikat ve cemaatler istiyor, AKP iktidarı kültüre ve sanata karşı adeta savaş açıyor! Gün geçmiyor ki; bir konser, bir festival yasaklanmasın……

MELEK MOSSO SUSMADI!

Bunun son örneği ise Isparta’dan geldi! Yukarıda da yer verdiğim üzere yasaktan nasibini bu kez Melek Mosso aldı! Gerici partiler Mosso’yu hedef gösterince, konseri apar topar YASAKLANDI!

Ancak Mosso bu keyfi yasağa isyan etti, güçlü bir ÇIĞLIK ATTI ve bu gerici anlayışa teslim olmayacağını duyurdu!

Peki bu karşı koyuş yeterli mi?

Başka ne yapılabilir?

Devam edelim……

Türkiye’nin hayat damarları koparılıyor!

Mosso’nun twiter hesabından yaptığı açıklama, SANSÜRE KARŞI cesur ve önemli bir adımdır! Mosso’nun bu tavrı, diğer sanatçılara da örnek olmalıdır. Ancak bunun olabilmesi için, sanatçıların örgütlenmesi de şarttır. Bu bağlamda, siyaset dünyasına da büyük bir görev düşmektedir.

İşte bu yüzden, Mosso’nun çığlığı üzerinden yola çıkıp CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenmek istiyorum.

BÜYÜK TEHLİKE!

Sayın Kılıçdaroğlu, AKP iktidarı ve onu var eden siyasal İslamcı yapılar Türkiye’nin adeta “hayat damarlarını koparıyor.”

Sanatçılar, aydınlar, müzisyenler yaşadıkları baskı karşısında tutunacak bir dal, seslerini çığlıklarını duyuracak bir kulak arıyor!

Siz bu ülkenin en büyük ve en güçlü partisinin genel başkanısınız! Sanatçıların yaşadıkları sorunlara karşı duyarlılığınızı biliyorum.

Sayın Kılıçdaroğlu;

Cumartesi günü CHP’li belediye başkanları ile Van’da bir toplantı yapacak ve onlara talimatlar vereceksiniz.

Benim sizden bir yurttaş olarak beklentim, hem bu KEYFİ YASAKLARA KARŞI GÜÇLÜ BİR TEPKİ vermeniz, hem de yasaklara karşı bir direniş hattı oluşturmanızdır!

CHP SAHİP ÇIKMALIDIR!

Keza; CHP’li belediye başkanları da bu yasaklara karşı yönettikleri kentlerin meydanlarını kültüre, sanata, müziğe, resime ve festivallere açabilirler! Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel bunun ilk adımını attı ve konseri AKP’li belediye tarafından yasaklanan Niyazi Koyuncu’yu Kitap Fuarı’nın açılışına davet etti. Bu dayanışma örneği yaygınlaştırılmalı ve sanatçıların nefes alabileceği bir ortam yaratılmalıdır. Ama bir yandan da AKP’nin keyfi yasaklarına karşı açıktan bir mücadele verilmelidir!

CHP’nin bunu yapabilecek gücü vardır!

CHP, geçmişte olduğu gibi bugün de sanata, sanatçıya sahip çıkmalı ve bu ülkenin ‘’hayat damarlarının koparılmasına’’ izin vermemelidir!

Unutulmasın ki; büyük Atatürk’ün de işaret etiği üzere, ‘’Sanatsız kalmış bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir…”

CHP Türkiye’nin karanlığa mahkum edilmek istenmesine izin vermemelidir!