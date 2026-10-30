Kredi ve kredi kartı borcunu kapatan vatandaşlar kredi notlarının ne zaman yükseleceğini merak ediyor. Borcun ödenmesi olumlu bir adım olsa da kredi geçmişi anında silinmiyor.

Gecikmiş borcun ödenmesi, finansal durumun düzelmesi açısından önemli. Ancak geçmişte yaşanan ödeme gecikmeleri kredi kayıtlarında belirli sürelerle yer alabiliyor.

KREDİ NOTU HEMEN YÜKSELİR Mİ?

Kredi notu birçok farklı unsur dikkate alınarak hesaplanıyor. Ödeme düzeni, mevcut borçlar ve kredi kullanım geçmişi bu değerlendirmede etkili olabiliyor.

YENİ BORÇLANMALARA DİKKAT

Borç kapatıldıktan hemen sonra yüksek limitli yeni krediler kullanmak mali dengeyi yeniden bozabilir. Harcamaların gelirle uyumlu olması gerekiyor.

KAYITLARDA HATA VARSA İTİRAZ EDİN

Kapatılmış borcun hâlâ açık görünmesi gibi bir sorunla karşılaşılırsa banka ve ilgili kayıt kuruluşlarıyla iletişime geçilebilir.

DÜZENLİ ÖDEME ALIŞKANLIĞI OLUŞTURUN

Kredi geçmişinin iyileşmesinde zaman içinde düzenli ödeme yapmak önemli. Otomatik ödeme talimatları ve aylık bütçe planı yardımcı olabilir.