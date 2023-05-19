Bjelica takımı ligde tanıyor!

Son lig şampiyonu Trabzonspor, dört büyükler arasında sezona en erken havlu atan takım olarak son vitrin maçına çıktı. Bjelica, bunların henüz farkına varmamış. Fenerbahçe karşısına çakılı beşli defans, Abdulkadir orta sahada, Visca sağ kanat beki, ileride tek başına uzun toplara yetişmeye çalışan Umut.

Bu hiç hücum yapamayacak takım ‘Gel kurt beni ye’ der gibi sahasında gol yemeyi bekledi. Gol de gecikmedi. Maç kazandıran kaleci özelliğini kaybeden Uğurcan’a ne demeli. Sahada olması gereken Trezeguet ve Markovic kulübeyi zenginleştiriyor! Acaba hoca istediği transferler zemin mi hazırlamak mı istiyor? Oyuncu değişikliği için 2 golü bekleyen, oyunu okuyamayan Hırvat hocayı alkışlıyorum!