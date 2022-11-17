Bizim çocuklar doğru yolda

Yeni hedefi 2024 Avrupa Şampiyonası olarak belirleyen A Milli Takımımız, hazırlıklarının startını İskoçya ile oynadığı özel maçta verdi. İskoçya, öylesine bir takım değil. EURO2024 elemelerindeki karşılaşacağımız Galler’e yakın bir oyun sistemi var. Uluslar B Ligi’nde grubunu lider bitirmiş, Premier Lig oyuncularının etrafında kurulmuş bir ekip.

İki farklı milli takım izledik. Kuntz, futbol aklı ve pas kalitesi yüksek bir 11 sahaya sürdü. İlk 45 dakikada çok iyi motive olmuş, oyuna hükmeden, hem göbekten hem kanatlardan rakibi zorlayan, sürekli pozisyon arayan milliler, gelecek adına umut verdi.

2 farklı üstünlüğü yakalamamızın ardından milliler kontak kapattı. Tempo düştü, milliler ataktan çok savunmayı düşündü. Bu anlayış değişikliği taktiksel yapıldıysa sıkıntı yok ancak takım istem dışı geriye çekildiyse Kuntz’un toparlaması gereken çok şey var.

Hakan, önemli bir oyuncu, gerçek bir lider. Orkun ile iyi bir ikili oluşturup takım iyi yönlendirdi.

İskoçya önünde iyi bir prova verdik. İlk yarıdaki tempoyu maçın geneline yayan bir milli takım için EURO 2024 hiç de hayal değil.