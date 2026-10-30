Arkadaşına, akrabasına veya tanıdığına borç veren ancak parasını geri alamayan vatandaşlar hukuki haklarını araştırıyor. Borcun ispatlanması ve ödeme belgeleri sürecin en önemli aşamalarını oluşturuyor.

Para gönderirken açıklama bölümüne borç olduğunu belirten ifade yazılması, ileride yaşanabilecek anlaşmazlıklarda önem taşıyabilir. Yazılı sözleşme de tarafların yükümlülüklerini netleştirebilir.

BANKA DEKONTU DELİL OLABİLİR

Banka transfer kayıtları, mesajlaşmalar ve yazılı belgeler alacağın ispatında değerlendirilebilecek unsurlar arasında bulunuyor. Ancak her belge tek başına borcun kesin kanıtı sayılmayabilir.

ÖNCE ÖDEME TALEP EDİLMELİ

Alacaklı, borçluya ödeme yapması için yazılı bildirimde bulunabilir. Tarafların anlaşması halinde ödeme takvimi hazırlanabilir.

İCRA VEYA DAVA YOLU GÜNDEME GELEBİLİR

Borcun ödenmemesi halinde alacaklı, koşullara göre ilamsız icra takibi veya dava yoluna başvurabilir. Borcun türü ve belgeler izlenecek yolu belirler.

ZAMANAŞIMINA DİKKAT

Alacakların tahsilinde zamanaşımı süreleri önemlidir. Her alacak türü için aynı süre uygulanmadığından hukuki danışmanlık alınması yararlı olabilir.