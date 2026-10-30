Para gönderirken açıklama bölümüne borç olduğunu belirten ifade yazılması, ileride yaşanabilecek anlaşmazlıklarda önem taşıyabilir. Yazılı sözleşme de tarafların yükümlülüklerini netleştirebilir.
BANKA DEKONTU DELİL OLABİLİR
Banka transfer kayıtları, mesajlaşmalar ve yazılı belgeler alacağın ispatında değerlendirilebilecek unsurlar arasında bulunuyor. Ancak her belge tek başına borcun kesin kanıtı sayılmayabilir.
ÖNCE ÖDEME TALEP EDİLMELİ
Alacaklı, borçluya ödeme yapması için yazılı bildirimde bulunabilir. Tarafların anlaşması halinde ödeme takvimi hazırlanabilir.
İCRA VEYA DAVA YOLU GÜNDEME GELEBİLİR
Borcun ödenmemesi halinde alacaklı, koşullara göre ilamsız icra takibi veya dava yoluna başvurabilir. Borcun türü ve belgeler izlenecek yolu belirler.
ZAMANAŞIMINA DİKKAT
Alacakların tahsilinde zamanaşımı süreleri önemlidir. Her alacak türü için aynı süre uygulanmadığından hukuki danışmanlık alınması yararlı olabilir.