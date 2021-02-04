Bir ilimizde daha 5 mutasyonlu vaka tespit edildi
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Bir ilimizde daha 5 mutasyonlu vaka tespit edildi

Bilecik’te koronavirüs testi pozitif çıkan 5 hasta, mutasyonlu virüs taşıdığı belirlenerek tedaviye alındı.

Bilecik’te, Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Covid-19 testi yapılan 5 hastada tespit edilen virüsün, mutasyona uğramış virüs olabileceği şüphesi üzerine örnekler Sağlık Bakanlığına gönderildi. Burada yapılan incelemede, hastaların mutant vaka olduğu tespit edildi.

Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 servisinde izole edilen hastaların tedavisine başlandığı belirtildi. Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de hastaların temaslıları üzerinde filyasyon çalışmalarını sürdürüyor.

(DHA)

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