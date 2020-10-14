BİLSEM nedir? 2020 BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 4 Ocak-11 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlediği Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sonuçları belli oldu. 1,2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulaması yapılmasının ardından öğrenciler için belirlenen taban puanlar da açıklandı. İşte 2020 BİLSEM sonuçları sorgulama sayfası ve MEB’in açıklamaları…

MEB BİLSEM SONUÇLARINI DUYURDU

MEB’den yapılan açıklamada, 2020-2021 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde aday gösterilen 1,2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulaması 4 Ocak-11 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için belirlenen taban puanlar aşağıda belirtilmiştir. Grup tarama uygulamasında 1. sınıflara 60, 2 ve 3. sınıflara 70 soru sorulmuş olup her doğru cevap 10 puan olarak hesaplanmıştır.

BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerimiz 11 Kasım 2020 tarihinden itibaren giriş belgelerini kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alabilirler. Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerimiz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacaklardır.

SONUÇ İTİRAZLARI

BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, sonuçlara itirazlar MEB’in takvimine göre 16-22 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılabilecek.

BİLSEM NEDİR?

Açılımı, Bilim ve sanat merkezleri’dir. Bilim ve Sanat Merkezleri’nin örgün eğitime alternatif olması değil; destekleyici olması hedeflenmiştir. Bu yüzden Bilsem’e yerleştirilme hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim saatleri (okul saatleri) dışında Bilim ve Sanat Merkezlerinde özel eğitimler almaktadırlar.

Amaç: Örgün eğitim sisteminde, tüm öğrencilerle aynı müfredata tabi tutulan fakat diğer öğrencilerden ayırt edici bireysel yeteneklere sahip öğrencileri değerlendirmektir. Yani, özel yetenekli öğrencilerin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek üzere onlara özel müfredatlar hazırlayan destekleyici eğitim kurumudur.